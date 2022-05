Monterrey, NL. Los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en conjunto con los empresarios de ambos estados, firmaron un acuerdo de vinculación económica, con el objetivo de consolidar el eje económico Jalisco-Nuevo León, que consiste en crear una agenda para el futuro, y que la iniciativa privada impulse este bloque económico, apoyada por los gobiernos estatales, entre otras propuestas que seguirán analizando.

Por una parte, los mandatarios convocaron a las grandes empresas a cambiar su domicilio fiscal a Jalisco y Nuevo León para que los impuestos se queden donde se está produciendo y no en otro estado.

“Hemos hablado con los empresarios y es una agenda en la que ya estamos trabajando, pero que hoy se debe asumir con un nuevo impulso; tenemos que llevarnos la tarea de iniciar hoy (el cambio de RFC de entidad), es un trámite sencillo, (hacemos) una convocatoria para que aquella empresa que se precie de ser de Nuevo León y de Jalisco, pague sus impuestos con domicilio en los estados, si no podemos hacer ni eso por nuestros estados, no podemos sentirnos orgullosos”.

“Necesitamos de su ayuda para levantar la voz, para que ese trámite tan sencillo pueda generar un profundo cambio. Tenemos que revisar la ruta (a seguir), pues con esta distorsión, en el caso de Jalisco aporta 8 de cada 100 pesos al PIB nacional y recibe 2 pesos de cada 100 pesos, y Nuevo León por ahí debe andar”, enfatizó el gobernador de Jalisco.

Jalisco y Nuevo León aportan casi el 15% del Producto Interno Bruto, esa cifra debería ser mucho más alta, porque seguimos sin tener una medición real de las economías, por ese problema tan grande, de que nuestras grandes empresas generalmente están en el régimen de grandes contribuyentes, y su registro está en ciudad de México, comentó Enrique Alfaro.

Lo anterior durante el Encuentro Empresarial 2022, Eje Nuevo León-Jalisco, en el que participaron 150 empresarios de ambos estados, 70 de ellos de Jalisco, así como alcaldes, diputados federales y senadores.

Por su parte, Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León señaló: “estoy convencido que ambas entidades producimos mucho más de lo que dice Hacienda; ante la política centralista, todo se concentra en la Ciudad de México, imaginen que lo que producimos se regala a otro estado”.

Agenda del futuro

En 1976 los grandes empresarios de Nuevo León y Jalisco, Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren plantearon la importancia de tener una agenda de trabajo y una relación de amistad y cooperación entre la iniciativa privada de ambos estados, comentó Enrique Alfaro.

En contexto, en ese año ocurrió una crisis financiera provocada por las políticas estatistas del ex presidente Luis Echeverría Álvarez.

Con esta referencia y el momento tan complejo que vive México se debe plantear la agenda del futuro, en lugar de pensar en el corto plazo.

Recordó que hace unos años se formó la alianza Bajío-Occidente en la que participaron Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí y el aprendizaje fue que este esfuerzo se hizo desde los gobiernos estatales y no desde la iniciativa privada.

“La reunión de hoy obedece a que queremos corregir lo que no funcionó: si este esfuerzo no surge de los empresarios no tendrá posibilidades de éxito, tiene que ser un esfuerzo que vea más allá de una coyuntura política, que vea al futuro y comprenda los desafíos de los años por venir”.

Por eso, la discusión del pacto fiscal tiene que estar en el centro de la agenda de los próximos meses entre Jalisco y Nuevo León, no como un reclamo o confrontación, sino como una exigencia de las entidades por lo que aportan al país.

En conjunto Jalisco y Nuevo León aportan el 14.5% del PIB, el 17.2% trabajadores registrados ante el IMSS; 18.8% de empleos generados en la recuperación económica, 18.4% de los patrones registrados; 19.3% de IED, 14.7% exportaciones del país y 15% de las unidades económicas en México, citó Alfaro Ramírez.

Ruta

Ambos gobernadores acordaron tener una agenda de trabajo a la que se le de seguimiento y se revise, de ahí saldrá una ruta para los próximos meses. La siguiente reunión se realizará en Jalisco en septiembre próximo.

Propusieron retomar la filosofía de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren, para incorporar una orientación social al trabajo del sector privado, “este componente de justicia social, no como dádivas sino hablar de justicia que se genera con el crecimiento y el desarrollo, se trata de ver cómo le hacemos para que haya menos pobres, menos injusticia y desigualdad”, subrayó.

También se tiene que poner en la mesa cómo se va a garantizar la suficiencia energética para seguir creciendo y cómo va a cumplir México con los compromisos de medio ambiente del Acuerdo de París.

“El trabajo que hemos hecho con la Cámara del Tequila y el Consejo del Tequila, para que hoy sea un producto certificado (Agave Responsable Ambiental), es un logro enorme de la mano de la iniciativa privada. Así como el compromiso del sexenio para que toda la caña de azúcar sea zafra verde, sin quemar la caña, para no generar contaminantes”, citó Alfaro.

Finalmente, cómo integrar la frontera que tiene Nuevo León con Estados Unidos para articularse con el principal Hub de Carga en el país que es el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Ambos mandatarios coincidieron que no se piensa en competir sino en complementar fortalezas, por ejemplo, aprender de la historia y tradición industrial de Nuevo León y de la tradición comercial de Jalisco.

kg