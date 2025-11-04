Volaris inaugura cinco nuevas rutas desde Guadalajara

Guadalajara, Jal. Volaris inauguró cinco nuevas rutas aéreas desde el aeropuerto internacional de Guadalajara con lo que suman 48 destinos activos de esa aerolínea desde esta terminal.

Se trata de las rutas que conectan a Guadalajara con cuatro destinos nacionales: Villahermosa, Zihuatanejo, Durango, y Puebla, así como uno internacional que es Bogotá, Colombia.

"Hay muchísimo que decir de cómo ha avanzado Jalisco en materia turística en inversiones; el anuncio de 40 hoteles nuevos en el estado, el anuncio de 27 rutas aéreas nuevas y hoy estar dándole la bienvenida a nuevos mercados . El caso de Villahermosa, pues nos conecta con Tabasco, un mercado muy importante", señaló la titular de la Secretaría de Turismo, Michelle Fridman Hirsch.

Agregó que la incorporación de nuevas rutas aéreas, fortalece la presencia del estado en mercados clave y posiciona a Guadalajara como un punto estratégico de enlace con México, Centro y Sudamérica.

Por su parte, Jorge Roberto García Rojas, director de Desarrollo de Mercados Distribución de Volaris, indicó que las nuevas rutas representan 6% de la oferta total de asientos de Volaris para diciembre, lo que refleja, dijo, su relevancia dentro de la estrategia de expansión de la aerolínea.

Volaris opera 225 rutas de las cuales, 128 son nacionales y 97 internacionales. En el caso de Guadalajara, la compañía cuenta con 48 rutas activas de las cuales, 23 son internacionales (21 hacia Estados Unidos, y dos hacia Centro y Sudamérica), lo que representa 21% del total de la red de la compañía aérea.