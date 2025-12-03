Viva (VivaAerobus) presenta avión con diseño de la Selección Mexicana de fútbol

Con México en la piel. La aerolínea de bajo costo Viva (VivaAerobus) difundió este martes en sus redes sociales uno de sus aviones con el diseño de la Selección Mexicana de fútbol, a quien patrocina desde abril del año pasado.

“Presentamos al nuevo integrante del equipo… Sí, también juega… pero en el cielo… Rumbo al 2026 con toda la actitud”, se compartió

.

Entre enero y octubre pasados, la empresa sumó 24 millones 640,000 pasajeros totales, lo que representó un incremento del 9% en relación a igual periodo del 2024 y en el mercado local mantiene el liderazgo.

“Si bien el entorno operativo sigue siendo retador este año, particularmente en cuanto a la disponibilidad de motores, nuestros esfuerzos se mantienen centrados en una ejecución disciplinada y en la mitigación de presiones externas”, refirió en su momento el director de Viva, Juan Carlos Zuazua.