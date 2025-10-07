¿Existe una "hora mágica" para comprar boletos de avión? Esto dice Despegar

Cuando de viajar se trata, ya sea por vacaciones o negocios, encontrar vuelos a precios accesibles es uno de los mayores desafíos para los consumidores.

Entre los viajeros persiste la creencia de que existe un día u horario específico en el que se pueden conseguir boletos de avión más baratos en plataformas de agencias de viajes como Expedia, Despegar y Booking o sitios web de las aerolíneas.

Algunas personas incluso se conectan a estas páginas en el primer minuto del día que “se rumora” es el ideal, desvelándose con la esperanza de encontrar la mejor oferta. Sin embargo, esta estrategia no solo altera el sueño, sino que carece de fundamento, aclara Santiago Elijovich, vicepresidente y country manager de Despegar en México.

“Lamento decirles que es un mito. No es cierto que exista algún momento así, que a las 11 de la noche es más económico; no para nada”, afirma en entrevista para El Economista, el directivo de una de las agencias de viajes en línea más grandes de América Latina, fundada en Argentina hace 26 años.

Explica que los precios de los boletos dependen de muchos factores, como la ocupación, la demanda y las promociones del día.

En realidad, las tarifas dinámicas -impulsadas por algoritmos- se modifican en tiempo real según la demanda, la disponibilidad y la temporada, lo que hace imposible establecer una “hora mágica” para comprar.

“Las líneas aéreas y los hoteles por separado también van haciendo sus distintas estrategias en función de cómo se va desarrollando su negocio”, añade el vicepresidente de la empresa que opera en 19 mercados de América Latina con relación con más de 240 líneas aéreas y más de 1 millón 500,000 hoteles y propiedades disponibles en México.

¿Cómo encontrar vuelos a mejor precio?

Si la búsqueda del boleto más barato se ha convertido en un ritual entre viajeros, impulsada por precios que cambian constantemente y ya no dependen de la hora del día, entonces, ¿qué pueden hacer los consumidores para encontrar buenas oportunidades y ofertas?

Santiago Elijovich compartió algunas recomendaciones prácticas basadas en aspectos reales que permiten encontrar ofertas interesantes y vuelos a mucho mejor precio, como la anticipación y la conveniencia.

1. Anticipate. Buscar con anticipación (de tres, seis y hasta nueve meses según el viaje), cotizar, tener una idea en la cabeza de lo que uno quiere hacer, estar atento y no esperar hasta último minuto, no siempre esperar que por ahí mañana o a último minuto va a estar más barato, sino cuando uno ve algo que le sirve, un precio conveniente, detalla.

2. Aprovecha. Para el directivo de Despegar, lo más importante es asegurar la oferta que se encuentra en ese momento “y evitar dejarlo pasar, sobre todo aprovechar las promociones vigentes que existen. Eso es lo mejor que se puede hacer”.

3. Investiga. Además, sugiere investigar precios y ofertas antes de promociones como El Buen Fin, Black Friday y Ciber Monday, para así tomar decisiones informadas al momento de realizar sus compras.

Además de las recomendaciones de Elijovich existen diversas herramientas digitales y estrategias que ayudan a encontrar mejores tarifas y planificar un viaje con mayor eficiencia:

Activa alertas de precios en las plataformas.

de precios en las plataformas. Considera los días y horarios en que viajarás , como entre semana en lugar de fines de semana.

, como entre semana en lugar de fines de semana. Evita las temporadas altas y los días festivos.

Adquirir paquetes: una alternativa con grandes descuentos

En el caso específico de Despegar, Elijovich destaca que otra forma en que sus usuarios pueden encontrar mejores precios es al adquirir paquetes armados a través de su plataforma, en la que se adquiere el vuelo más el hospedaje e incluso otro tipo de servicios, como seguros, rentas de autos, o las entradas a parques recreativos, como los de Disney o Universal Studios.

“La posibilidad de combinar vuelo y hotel es una propuesta ganadora en el mercado que solo las agencias de viajes pueden ofrecer, a diferencia de líneas aéreas u hoteles que no tienen esa capacidad”, explica.

El directivo destaca que al adquirir estos servicios en paquete o “viaje completo”, como le llama la compañía, se puede ahorrar hasta un 30%, en comparación con la compra de los productos por separado.

Finalmente, se trata de comparar y explorar cuáles de las opciones son más convenientes para cada consumidor y sus necesidades.

Otras opciones para encontrar vuelos baratos en internet

Entre las plataformas más conocidas para encontrar tarifas competitivas están Skyscanner, Google Flights, Kiwi.com y Momondo, que permiten configurar alertas y comparar precios en distintas fechas y aerolíneas.

Encontrar vuelos más baratos no depende del reloj ni de tus desvelos, sino de la planificación, la flexibilidad y el uso inteligente de las herramientas digitales disponibles.

¿Te sirvió esta información? Puedes escribir a katyana.gomez@eleconomista.mx