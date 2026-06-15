Altán probará la tecnología 5G en CDMX, Jalisco, Colima y Yucatán con 360 MHz de frecuencias

Altán Redes consiguió un aval regulatorio para explotar dos bandas radioeléctricas en cuatro estados de la República Mexicana: Colima, Jalisco, Yucatán y la Ciudad de México.

Esto, a través de doce estaciones base y con el objetivo de evaluar cómo la tecnología 5G podría integrarse y combinarse de manera eficiente con su infraestructura nativa de 4G-LTE, por lo que entonces se entendería que la red 5G que Altán piensa desarrollar a nivel nacional es una de tipo Non-Standalone (NSA) para ahorrar costos.

El territorio habilitado Altán para experimentar con la tecnología 5G suma 126,000 kilómetros cuadrados y una población combinada de 22 millones de habitantes, sin contabilizar la zona conurbada de la CDMX.

Por la red de telecomunicaciones de Altán viaja el tráfico de unos 30 millones de accesos celulares y la compañía asegura contar con un centenar de clientes mayoristas, pretexto para Altán de buscar más espectro que fortalezca su capacidad celular.

Esta es la segunda ocasión en que Altán experimenta con la banda de los 2.5 GHz, sólo que de una manera más expandida, porque en los últimos días de la administración Lerma en Altán, este operador consiguió ganar experiencia con ese espectro en el uso de servicios de conectividad masiva y en aplicaciones productivas en el puerto de Acapulco.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) autorizó al gobierno de Zaira Pérez en Altán Redes los permisos para explotar por dos años un paquete de 320 MHz de ancho de banda en el espectro de los 29 GHz.

Se esperaría que estas licencias permitan a ese operador público-privado optimizar el transporte y la interconexión del tráfico generado por su base de usuarios con otras redes de telecomunicaciones.

Pero más interesante para la administración Pérez es la autorización que la CRT entregó a Altán Redes para explotar los 40 Megahertz de espectro que todavía quedan disponibles en la banda de los 2.5 GHz para servicios de quinta generación.

Porque si bien estas frecuencias presentan otros retos económicos y técnicos para su tenedor al momento de explotarlos, en comparación con las mismas frecuencias de ese tipo que pertenecen a Telcel y AT&T, Altán por fin podrá usar de manera más amplia una banda que puede volver más atractiva su red celular ante sus clientes que son los operadores móviles virtuales y aun cuando la explotación permitida hoy es en modo experimental.

Colima, Jalisco, Yucatán y la Ciudad de México son mercados totalmente distintos en cuanto territorio, volumen de población, poder adquisitivo o nivel de cobertura.

Son cuatro estados que ocupan tres regionales celulares en México: R5, R8 y R9; quizá, sólo compartirían que todos rebasan una penetración celular del 100% y se ubican entre el 115% y 131% de grado de penetración.

Altán Redes contará con un plazo de dos años, vigente hasta el 10 de mayo de 2028, para experimentar con la tecnología 5G utilizando la banda de 2.5 GHz. Precisamente en ese mismo año, la red celular de esta compañía habrá cumplido su primera década de vida operando en el mercado móvil mexicano.

Para extender este periodo, Altán ya ha conseguido el aval de la CRT, el cual le permitirá ampliar el permiso por otros dos años. Sin embargo, esta única prórroga estará sujeta a que la CRT constante avances significativos en las experimentaciones de Altán con ese espectro, si es que antes esta misma compañía —u otra interesada— adquiera formalmente esas frecuencias en la próxima subasta de espectro para 5G.