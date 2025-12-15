Fusión Televisa-AT&T creará al segundo operador telecom de México: 44 millones de accesos fijos y móviles

Grupo Televisa ha iniciado conversaciones con AT&T sobre la posibilidad de adquirir la operación celular de esa compañía en México, aseguraron tres fuentes de alto nivel a El Economista. Una combinación así daría nacimiento a la segunda compañía de mayor tamaño en las telecomunicaciones de México por volumen de usuarios, ingresos y espectro, la nacer con 44 millones de accesos, entre residenciales y usuarios finales, más otros activos de infraestructura fija-móvil.

Las conversaciones ocurren en un contexto en que el directorio de AT&T en Dallas exige mayor rentabilidad a su filial mexicana, que por segunda vez en seis años valora poner a la venta AT&T México; también sucede en momentos en que Grupo Televisa busca fortalecer su división de telecomunicaciones, porque los buenos números de la banda ancha de Izzi Telecom llegan a tropezar con los datos de Televisa en televisión de paga por cable y por satélite.

La renegociación del T-MEC es otro motivo para la compañía estadounidense en su valoración de marcharse de México, porque AT&T no se siente muy cómoda en un país con uno de los espectros más caros del mundo que le cuestan el 17% de sus ingresos totales anuales y con un Estado que es operador, promotor y regulador de telecomunicaciones al mismo tiempo.

Televisa y AT&T no tendrían tanto escollo de tipo de regulatorio para dar nacimiento a una nueva compañía en México: Televisa no es preponderante en telecomunicaciones y ha ganado dos juicios contra la declaratoria de poder sustancial de mercado, en tanto que AT&T posee el 38.68% del espectro y el 18% del mercado móvil, umbrales que demuestran que no es un actor que frene la competencia en México.

“Grupo Televisa y el fondo Cerberus sí están participando en un proceso de diálogo de compraventa con AT&T”, dijo una fuente con llegada al gobierno. “Han platicado con varias empresas y las pláticas con AT&T las hay; se cierra o no se cierra, todo es posible hoy”, dijo otra fuente que sigue muy de cerca el caso. “Solamente hay conversaciones, no la han comprado. Todo está en diálogos y ellos siguen en conversaciones por este contexto”, dijo una fuente de la industria.

AT&T es la segunda telefónica más valiosa de México y también se encuentra entre las diez marcas celulares más potentes de Latinoamérica, por sus 1,100 millones de dólares en ingresos por trimestre, sus casi 24 millones de clientes, sus 185.43 Megahertz de frecuencias radioeléctricas —90 de ellos, idóneos para servicios nacionales de 4G y 5G—; y también es la operadora con el segundo mejor ARPU móvil del país (8 dólares), además de que cuenta con una red mayorista que cursa el tráfico de 45 millones de usuarios, pero que tiene capacidad para soportar hasta 100 millones de líneas, activos, todos, que sumados a que AT&T recién entró a números negros, harían de esta compañía una con un valor superior a los 2,500 millones de dólares.

La operadora AT&T, luego de una diligente gestión de su actual directorio, también se ha vuelto una compañía esbelta en costo operativo y maximización de recursos de inversión, datos que cuentan sus reportes financieros, otro atractivo como compañía celular.

La combinación de ambos negocios en manos de un mismo dueño daría como resultado a una compañía con 19 millones 452,566 accesos fijos de video, voz y datos, por cable y por satélite, pues Televisa no sólo posee a Sky e Izzi Telecom, sino también cableras locales y un brazo de infraestructura como es Bestel, con más de 70,000 kilómetros de redes de fibra óptica de cobertura nacional; y a todo ello se agregaría una división con más 24 millones de accesos móviles que se soportan en 185 MHz de frecuencias, repartidas entre los espectros de los 800-850 MHz, 1.7/2.1 GHz, en 1.9 GHz, en 2.5 GHz y en 3.5 GHz, bloques de los que AT&T fue comprando en una década.

En términos de dinero, la facturación por trimestre del nuevo negocio rondaría los 1,915 millones de dólares, pues esos recursos fue lo que levantaron en México el conjunto de AT&T y Televisa en el tercer trimestre de 2025. Y aun con esa hipotética cifra, Grupo Televisa no estaría cercana a ser un dominante telecom, porque no alcanzaría todavía el mismo nivel de ingresos que tienen Telmex y Telcel, quienes por su lado facturan más de 6,000 millones de dólares por trimestre en México.

Por todo ello, en caso de concretarse una compraventa así, este sería el primer asunto relevante a resolver por la nueva Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), porque esta es la entidad facultada por el Legislativo para decidir sobre temas de competencia económica y concurrencia en materia de telecomunicaciones, porque además por esta operación el competidor Movistar y su potencial comprador podrían resultar impactados de alguna manera, ya que la red de AT&T es el principal insumo mayorista para Telefónica en México.

Como efecto colateral sería la decisión de Televisa de participar en la licitación de espectro 5G que realizará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en los siguientes meses, un proceso en el que AT&T ha mantenido el discurso de que no participaría, si el nivel de precios por las frecuencias se mantiene como hasta ahora.

AT&T y Televisa fueron contactadas para comentar la información. Tanto AT&T como Televisa comunicaron vía electrónica no tener comentarios sobre esta trama.

Versiones sobre esta historia aseguran que la intención de Televisa por comprar AT&T obedece a un plan de volver “integrales” y de “cuádruple play” a los servicios de Izzi Telecom.

Sin embargo, el pionero Grupo Televisa es una empresa convergente desde hace tiempo: Desde el año 2015 montó a Sky sobre la red de Telmex para sumar un Internet de banda ancha a la oferta de video de Sky, y desde hace un lustro el cablero Izzi Telecom se acercó a los operadores Altán Redes y a la misma AT&T para configurar el producto “Izzi Móvil”, una oferta celular con la que robusteció el valor de sus servicios fijos ante el potente empuje de Megacable y Totalplay, que por entonces empezaron a incursionar en los mercados históricos de Cablevisión.

Por tanto, la intención de Televisa para hacerse con AT&T está en la reinvención de sus oportunidades de supervivencia en las telecomunicaciones mexicanas, aun cuando en la lógica del mercado de alguna otra realidad sería más atractivo para la matriz de AT&T comprar una empresa con una red fija de nueva generación y accesos de banda ancha, como los tiene Izzi Telecom, que al tercer trimestre del año fue el principal atractivo de esa compañía.

La clave de esta transacción estaría más en los números que muestran los negocios de video de Izzi Telecom y de Sky al corporativo de Televisa, dijo el analista José Otero, uno de los observadores de mayor prestigio en la industria de telecomunicaciones de Latinoamérica.

Sólo en el tercer trimestre de 2025, el Grupo Televisa perdió 372,087 accesos fijos residenciales y móviles de consumo masivo entre todas sus marcas.

Números así, y que en el caso de Sky se han mantenido en negativo desde hace una veintena de trimestres, impactan a los datos financieros de Televisa: En el tercer trimestre de 2025, los ingresos de la compañía por el negocio de cable crecieron 0.37%, mientras aquellos venidos de la división de Sky cayeron 18.2 por ciento. Con una caída general del 5% en sus ingresos, es por eso que Televisa busca otra manera de maximizar sus oportunidades en telecomunicaciones.

“Una potencial fusión entre Televisa y AT&T brindaría a la empresa emergente la oportunidad de impulsar su crecimiento orgánico al enfocarse en la venta de servicios adicionales a su cartera de clientes. Sobre todo, el perfil de los clientes pospago de AT&T, que en su mayoría corresponde al perfil de cliente que desea Izzi para sus servicios de banda ancha por fibra óptica. Es importante resaltar que la base de clientes de AT&T es lo que más le interesa adquirir de Televisa, pues el servicio móvil ya cuenta con más de medio millón de clientes”, dijo José Otero, director de la firma ICT Development Consulting.

“En términos de dinámica competitiva de mercado, una posible fusión no debería enfrentar grandes problemas del gobierno, pues ambas empresas son complementarias y, en el ámbito donde ofrecen servicios idénticos, en este caso, servicio celular, la suma de la operación no cambia en un punto porcentual la composición de la participación de mercado en este segmento. Lo que se observa con esta transacción es lo mismo que se ha visto con Charter y Comcast en los Estados Unidos o Telenet, VodafoneZiggo y Virgin Media en Europa”.