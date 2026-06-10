El T-MEC es conveniente para los tres países, asegura Roberto Lazzeri

El embajador de México en los Estados Unidos de América, Roberto Lazzeri Montaño, afirmó que Norteamérica es más fuerte con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sobre el amago del presidente estadounidense Donald Trump de no renovar el acuerdo comercial, recomendó serenidad.

"La presidenta lo dice, ¿no?, ‘cabeza fría, ante todo’", respondió a una pregunta específica.

En entrevista colectiva en la Cámara de Senadores luego de que el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó su nombramiento, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el sucesor de Esteban Moctezuma Barragán dijo que el T-MEC está a revisión.

“Lo que sí sabemos es que hay una negociación la semana que entra, una segunda ronda. “Hay otra tercera ronda el 20 de julio. Entonces, nosotros seguimos trabajando. Al final estamos convencidos y tenemos que hacer esa labor de convencimiento de que el Tratado es conveniente para los tres países’’.

Después hizo referencia a los aranceles impuestos por Trump.

"Hoy ya vemos cómo la economía estadounidense, la inflación hay ahí elementos por las tarifas. Entonces, nosotros pues a seguir diciendo que Norteamérica es más fuerte con este Tratado. México le aporta competitividad y le aporta mucho valor. Y nosotros seguiremos en esa narrativa".

Cuestionado acerca de si el Plan México alcanza para suplir el T-MEC, respondió que sí.

"No nada más alcanza. Al final, y la verdad es que de repente parece, o la narrativa es que estamos reaccionando a algo y no. El Plan México es un plan que está enfocado en la reindustrialización, en sustituir importaciones, en tener más resiliencia, en no depender tanto de otros países.

"Y para nuestra sorpresa es lo que está pasando o es la narrativa que trae y la intención del gobierno estadounidense es cómo traemos más trabajo, más manufactura, más producción acá. Y estamos convencidos de que ese es el camino. Al final quizás todavía no nos ponemos de acuerdo en cómo llegar ahí, pero lo que queremos los tres países es que las cosas se produzcan más acá, que el valor agregado se quede acá, que haya mejores salarios y en general que tengamos mayor crecimiento".

Y es que previo a la votación de su ratificación, durante su comparecencia ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente Lazzeri Montaño afirmó:

"La revisión del T-MEC, en términos de seguridad económica como región y (de) atraer mucho más manufactura y empleos a la región, no es más que esteroides para este Plan México que debe ser nuestra gran apuesta".