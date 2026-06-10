México y Estados Unidos extienden a 4 días la tercera ronda de negociaciones sobre el T-MEC

México y Estados Unidos acordaron extender de dos a cuatro días la tercera ronda de negociaciones bilaterales sobre el tratado comercial entre ambas naciones y Canadá (T-MEC).

La tercera ronda se celebrará en la ciudad de Washington del 15 al 18 de junio y se centrará en las réplicas y planteamientos de México, luego de que en la anterior ronda Estados Unidos fijó posiciones sobre reglas de origen del sector automotriz, acero, aluminio y la seguridad económica de la región.

“La siguiente ronda de conversaciones con los Estados Unidos (...) estaba prevista, como ustedes saben, para el día 16, pero finalmente vamos a estar el 15, 16, 17 y 18”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Economía, durante la conferencia de prensa que ofrece cada mañana la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional.

En 2026, las tres naciones tienen previsto realizar una revisión del T-MEC, que podría derivar en mantenerse como está con textos alternos, o en su modificación o eliminación gradual. Esta revisión es la primera de su tipo en un tratado de libre comercio de cada uno de los tres países.

“El 18 yo tengo una reunión larga con el responsable de las negociaciones por parte de Estados Unidos de la revisión. Entonces, toda la semana vamos a estar concentrados”, comentó Ebrard.

En la delegación mexicana participarán Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), un organismo que asesora al gobierno federal en temas de inversión, desarrollo regional y relocalización de empresas, así como el nuevo embajador mexicano en Washington, Roberto Lazzeri.

Ebrard expuso que a México le interesa preservar una posición de ventaja arancelaria frente a otras naciones en las aduanas de Estados Unidos y destacó los resultados en la relación bilateral derivados de las conversaciones entre Sheinbaum y el presidente estadounidense, Donald Trump.

El T-MEC está programado para finalizar 16 años después de su entrada en vigor (1 de julio de 2036), a menos que las tres partes que lo integran confirmen que desean continuar el acuerdo a través de un proceso de “revisión conjunta”. La primera revisión conjunta está programada para el 1 julio de 2026.

“El primero de julio no quiere decir que termines el proceso. El primero de julio está establecido como una fecha relevante para iniciar la revisión formalmente. Es para lo que es”, dijo Ebrard.

A finales de mayo pasado, los gobiernos de México y Estados Unidos confirmaron el calendario de los siguientes encuentros. La segunda ronda estaba prevista para los días 16 y 17 de junio en Washington, D.C., e incorporará los temas de agricultura y condiciones de competencia equitativa, además de dar continuidad a las reglas de origen.

La tercera ronda tendrá lugar la semana del 20 de julio en la Ciudad de México, y estará orientada al cierre de los puntos pendientes de cara a la revisión conjunta de 2026.

“Lo que estamos haciendo es trabajar preoperatoriamente con estas conversaciones y no esperarnos a después del primero de julio iniciar el trabajo. Esto fue lo que nos pidió la Presidenta y se acordó con Estados Unidos”, explicó Ebrard.

“Pero lo que es importante es que no quiere decir que el primero de julio termine. El primero de julio es un procedimiento establecido para iniciar la revisión del tratado”, concluyó.