Aranceles de EU por trabajo forzoso excluyen a productos que cumplan con el T-MEC: Secretaría de Economía

Los aranceles propuestos de 10% en Estados Unidos estarían exentos para los productos que cumplan con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó este miércoles la Secretaría de Economía.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) propuso este martes imponer un arancel de 10% a México por importar productos fabricados con mano de obra forzosa, como parte de una investigación que continuará con consultas públicas.

En general, al amparo de la Sección 301, la USTR plantea cobrar aranceles de 10 a 12.5% a importaciones relacionadas sobre este caso a 60 economías.

“Después de haber realizado consultas con USTR el día de hoy (miércoles), la Secretaría de Economía ha confirmado que las mercancías que cumplan con las reglas del T-MEC estarían exentas de la posible aplicación del arancel propuesto para 60 países en el marco de una investigación realizada bajo el amparo de la Sección 301”, dijo la dependencia en un comunicado de prensa.

La USTR realizó una investigación que señala la presunta falta de una aplicación efectiva de medidas por parte de 60 países —incluyendo la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y México— para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones.

Como resultado de dicha investigación, la USTR propuso un incremento de 10% a importaciones provenientes de México, así como de 13 economías adicionales, incluyendo a la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido. Para otras 46 economías restantes, Estados Unidos propuso aranceles adicionales de 12.5 por ciento.

La propuesta no contempla una entrada en vigor inmediata, sino que abre un proceso de consultas de 45 días. “En consultas realizadas hoy, se aclaró que el comercio de México que cumple con reglas de origen del T-MEC —alrededor de 85% del volumen de las exportaciones mexicanas— se encuentra exento de la medida”, indicó la Secretaría de Economía.

Tampoco afectaría a aquellos bienes considerados en las órdenes 232 (autos, acero y aluminio).

“Sobre el restante 15% de las exportaciones mexicanas, la Secretaría de Economía sostendrá conversaciones formales con USTR en los próximos 45 días, incluyendo una ronda formal en el marco de la revisión que encabezará por el lado mexicano el secretario Marcelo Ebrard, donde se expondrá información sobre el compromiso y acciones de México contra el trabajo forzado”, dijo la Secretaría de Economía.

Como ha informado el gobierno de Estados Unidos, la investigación bajo la Sección 301 de USTR está relacionada con una estrategia para sustituir los aranceles impuestos en medidas previas como IEEPA (que fueron eliminados por la Suprema Corte y que llegaron a ser de 25%) y la Sección 122 (cuyo vencimiento será el próximo 24 de julio).

“México confía en que la propuesta arancelaria que afecta a 15% de su comercio será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas”, expresó la Secretaría de Economía.

El 17 de febrero de 2023, México publicó el Acuerdo que Establece Las Mercancías cuya Importación está Sujeta a Regulación a Cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La medida establecía que los bienes importados a México bajo cualquier partida arancelaria no debían haber sido producidos total o parcialmente mediante el uso de trabajo forzoso u obligatorio.

La medida de México define “trabajo forzoso u obligatorio” de conformidad con el Convenio sobre el trabajo forzoso.

En vista de lo anterior, la medida mexicana prohíbe legalmente la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Por consiguiente, la USTR no encontró que México haya omitido imponer una prohibición de importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Pero la USTR expuso que la información disponible indica que México no está haciendo cumplir eficazmente su prohibición de importación de bienes provenientes de trabajo forzoso.

Según la USTR, los informes sugieren que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) desestimó una petición recibida bajo dicha medida tras un proceso poco transparente con escasa participación de trabajadores, sindicatos o la sociedad civil.

La agencia agregó que México tampoco parece haber tomado medidas con respecto a los bienes que presentan un riesgo conocido de trabajo forzoso. Por ejemplo, la USTR desconoce cualquier acción que México haya tomado para investigar la importación de mercancías sujetas a Órdenes de Retención de Mercancías o Hallazgos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Además, expuso que existen preocupaciones significativas de que las mercancías prohibidas para ingresar a los Estados Unidos debido al trabajo forzoso sean reexportadas a México.