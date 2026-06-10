Congreso ratifica a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos; soberanía será la prioridad

Con 11 votos a favor y dos en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este miércoles el nombramiento de Roberto Lazzeri Montaño como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante Estados Unidos.

La Unión ratificó este miércoles el nombramiento de Roberto Lazzeri Montaño como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante los Estados Unidos

Durante su comparecencia, el nuevo representante, quien sucede en el cargo a Esteban Moctezuma, definió la relación bilateral como “excelente”, cimentada en los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y una cooperación sin subordinación.

“De estos cuatro principios, asumo el respeto irrestricto de la soberanía como mi primera y principal responsabilidad. Toda gestión, toda negociación, toda interlocución que conduzca esta representación, se medirán antes que, por cualquier otra cosa, por su congruencia con la soberanía nacional”, enfatizó.

Destacó logros significativos, en los últimos 17 meses, en la reducción del flujo migratorio y la disminución de la criminalidad mediante una cooperación institucional que evita la subordinación.

Sobre migración, Lazzeri presentó cifras que muestran una reducción del 97.5% en los encuentros mensuales en la frontera sur de Estados Unidos, pasando de más de 305,608 en diciembre de 2023 a poco más de 5,433 en mayo de 2026. Asimismo, resaltó la efectividad de la estrategia "México te Abraza", mediante la cual el 95% de las personas repatriadas desde el 20 de enero de 2025 han permanecido en territorio nacional con atención integral.

En materia de seguridad, destacó que la coordinación institucional ha permitido resultados históricos, como la reducción del 47% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, así como el desmantelamiento de más de 2,300 laboratorios clandestinos.

“Se han detenido más de 52,000 personas, asegurando más de 28,000 armas de fuego”. Subrayó que estos logros se han obtenido bajo canales institucionales y el respeto a las leyes de ambas naciones, condiciones que se comprometió a preservar durante su encargo.

Protección consular y economía

Enumeró que su programa de trabajo contempla como prioridad la protección de los 11.6 millones de mexicanos nacidos en México que residen en Estados Unidos, además de fortalecer el vínculo con los 28.7 millones de mexicoamericanos que forman parte estructural de la sociedad estadounidense.

Frente a los retos económicos, calificó la defensa y modernización del T-MEC como una prioridad de seguridad económica nacional, por lo que aseguró que buscará el mejor acuerdo comercial posible, aprovechando que las coincidencias estructurales entre ambos países son mayores que sus diferencias coyunturales.

Lazzeri concluyó que su gestión articulará la negociación externa con la política industrial interna bajo el marco del Plan México, garantizando una conducción soberana en una de las coyunturas globales más complejas de las últimas décadas.