Sheinbaum vs tortilleros ¿Qué se sabe sobre el aumento al precio de la tortilla?

La tercera semana de abril de este 2026 comenzó con bastante agitación en el precio de los insumos, principalmente en el tema de las tortillas y el jitomate, toda vez que su precio comenzaba a incrementarse sin justificación alguna.

En el caso de la tortilla, el 16 de abril fue determinante para dejar en claro que su precio no aumentará como lo venían advirtiendo algunos sectores de la industria agroalimentaria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estar pendiente con todos los actores de la cadena productiva, precisamente para evitar que el kilogramo de tortilla se incremente.

¿Por qué se dijo que aumentaría el precio de la tortilla?

Fue el martes 14 de abril cuando el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López, adelantó que el precio de la tortilla subirá entre 2 y 4 pesos por kilo en la Ciudad de México y en algunas localidades del Estado de México.

¿La razón?, un presunto anuncio de que el costo de la harina aumentará entre 450 y 500 pesos el miércoles 15 de abril, afirmó que trasladar el aumento del precio de la harina al kilo de tortilla, requeriría un ajuste, por ello aumentaría el precio del kilo de tortilla.

Reacciones de productores y el Gobierno

La Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) fue una de las primeras en reaccionar y difirió sobre la necesidad de aumentar el precio de la tortilla entre 2 y 4 pesos por kilogramo e incluso calificó la declaración de“alarmista”.

No obstante, solicitaron al Gobierno federal “reordenar el mercado”, con el objetivo de corregir la competencia desleal y mejorar las condiciones del sector, de atender esta problemática y las condiciones del mercado lo permiten, el precio de la tortilla podría disminuir hasta en 5 por ciento.

Por su parte, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas advirtió que el anuncio del Consejo Nacional de la Tortilla sobre un incremento de cuatro pesos por kilogramo carece de fundamento en el precio del grano, sobre todo porque el valor del maíz blanco a granel registra un promedio nacional de 5,284 pesos por tonelada, cifra inferior a los 6,618 pesos registrados en 2025.

En este tenor, la presidenta Sheinbaum Pardo remató que su administración estará atenta y trabajando para que no se manifieste un incremento en el precio de los productos que impacte en la economía de las familias.