Difieren empresarios tortilleros sobre el alza del precio de la tortilla

Desde la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) difirieron sobre la necesidad de aumentar el precio de la tortilla entre 2 y 4 pesos por kilogramo y calificaron estas afirmaciones como “alarmistas”.

Esta semana, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López, afirmó que el precio de la tortilla se incrementaría entre 2 y 4 pesos por kilo en la Ciudad de México y Estado de México.

Lo anterior se atribuye al aumento del precio de la harina de maíz en 450 pesos por tonelada a partir del miércoles 15 de abril, así como al encarecimiento de otros insumos como el papel grado alimenticio, las refacciones de maquinaria, el gas, la luz, la renta y los salarios.

“Nada justifica las aseveraciones desafortunadas que se hacen y no sé por qué se hicieron de esa manera alarmista de que la tortilla subiría de 2 a 4 pesos”, comentó en entrevista el presidente de la UNIMT, Antonio de la Torre.

En un sondeo realizado por El Economista se constató que, en tortillerías de la Ciudad de México y el Estado de México, el precio de la tortilla no había registrado variaciones este miércoles 15 de abril, fecha señalada por el Consejo Nacional de la Tortilla como el inicio del aumento en su costo.

Asimismo, el presidente de la UNIMT puntualizó que el alza en el precio de la harina de maíz tendría un impacto limitado de alrededor de 25 centavos sobre el precio del kilogramo de tortilla elaborada con este insumo.

Recordó que en tres años no se ha visto un incremento en el precio de la tortilla.

Además, explicó que el precio del maíz se ha mantenido bajo y que el costo del gas ha permanecido relativamente estable, con variaciones mensuales mínimas.

Aunque reconoció que los industriales de la tortilla formales se han visto afectados por el incremento de otros costos, como los salarios y las prestaciones laborales, entre ellas el pago del seguro social.

Acotó que el principal insumo para la producción de tortilla es la harina o el maíz, que representa hasta 45% del costo, seguido del gas LP o natural. Después se ubican otros gastos como mantenimiento, luz, renta y el cumplimiento de obligaciones patronales.

En este contexto, el presidente de la UNIMT advirtió que la industria enfrenta un problema estructural más profundo, relacionado con la informalidad, la competencia desleal y el intermediarismo.

Por ello, destacó la urgencia de reordenar a la industria para evitar distorsiones de mercado.

“Claro que sí está presionado el precio por otros insumos, pero lo más presionado que hemos tenido a través ya más de 20 años es el comercio informal, la falta de un ordenamiento de mercado, este es el verdadero problema que tenemos en la industria de la masa y la tortilla”, subrayó.

Crearán padrón de tortillerías

Antonio de la Torre adelantó que para empezar a ordenar el mercado este miércoles se llegó a un acuerdo con el gobierno federal para crear un padrón nacional que permita saber cuántas tortillerías hay en México, cuántas operan de manera formal y cuántas no.

“El compromiso fue que de inmediato se va a iniciar con la elaboración de un padrón exacto de cuántas tortillerías existen en México para sacar el dato de cuántas están en la formalidad y en la informalidad. Entonces, eso me parece un acuerdo muy importante”, sostuvo.

Lo anterior se acordó en una reunión celebrada la mañana de este 15 de abril, entre representantes de la industria y los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Economía.

Explicó que actualmente hay 130,000 tortillerías en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). No obstante, acotó que es un mercado “muy pulverizado”.

Agregó que, entre otros acuerdos alcanzados en la reunión, se determinó no aumentar el precio de la tortilla, así como fortalecer el Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla.

Antonio de la Torre informó que este jueves sostendrán una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que propondrán reducir el precio del maíz a 5,000 pesos por tonelada, desde los 6,000 pesos actuales.

“No hay ningún impedimento para que la tortilla no suba. El acuerdo dice claramente mantener el precio de la tortilla, aunque existe la posibilidad de que aumente si las condiciones del mercado lo permiten. Si no lo permiten, no estamos forzados a subir el precio”, dijo.

“En este momento consideramos que sí se puede mantener el precio de la tortilla porque su principal insumo es el maíz y su precio está muy bajo y estamos negociando que baje un poco más para absorber los costos en otros insumos”, resaltó el presidente de la UNIMT.