Olinia: el auto eléctrico mexicano que busca transformar la movilidad urbana

Olinia pasó en junio de 2026 de ser una promesa para convertirse en un vehículo funcional. El proyecto, impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca desarrollar la primera armadora mexicana de mini vehículos eléctricos diseñados para trayectos urbanos de corta distancia y con costos asequibles para la población.

La iniciativa forma parte de los compromisos estratégicos del actual gobierno federal para impulsar la electromovilidad y fortalecer las capacidades tecnológicas nacionales. Tras la presentación oficial del prototipo, el proyecto entró en una nueva etapa que se enfoca en la industrialización y en la búsqueda de socios privados para fabricar los vehículos a gran escala.

Hecho para ciudades mexicanas

El nombre Olinia proviene del náhuatl y significa "movimiento". Desde su concepción, el proyecto se planteó como una alternativa de movilidad para recorridos cortos en ciudades y comunidades donde los vehículos convencionales resultan costosos o poco prácticos.

Podrán cargarse en enchufes convencionales, tendrán costos de operación reducidos y se enfocarán en la movilidad urbana de baja velocidad, ya que no fue concebido para competir con automóviles tradicionales de carretera, un elemento que lo hace distintivo.

Su velocidad máxima ronda los 50 kilómetros por hora, por lo que su uso se orientará, principalmente, para calles urbanas y trayectos locales. Autoridades señalaron que el objetivo es ofrecer una opción más segura que una motocicleta, pero más económica que un automóvil eléctrico convencional, segmento que aún resulta inaccesible para gran parte de los mexicanos.

Los modelos que contempla Olinia

La estrategia original contempla tres tipos de vehículos eléctricos, cada uno dirigido a necesidades específicas de movilidad:

Vehículo de movilidad personal para jóvenes y familias. Vehículo de movilidad de barrio, concebido como alternativa a los mototaxis. Vehículo de reparto para pequeñas empresas y entregas de última milla.

Los desarrolladores explicaron que los modelos buscan atender necesidades reales de transporte en zonas urbanas y semiurbanas, donde los recorridos suelen ser cortos y los costos de combustible representan una carga importante para las familias y pequeños negocios.

Además, se pretende impulsar una nueva cadena productiva nacional relacionada con la electromovilidad, incluyendo investigación, desarrollo tecnológico y formación de talento especializado.

Automóvil mexicano Olinia.Foto: Cortesía Presidencia de México

Costo y lanzamiento

Uno de los principales atractivos de Olinia es su precio. Aunque inicialmente se habló de vehículos cercanos a los 90,000 pesos, durante 2026 tuvo un ajuste y actualmente estiman un costo aproximado de 150,000 pesos por unidad.

La presentación oficial del primer prototipo se realizó el 7 de junio de este año; sin embargo, la producción industrial está programada para comenzar en 2027, una vez que se definan las asociaciones con empresas privadas y las líneas de manufactura.

De acuerdo con el coordinador del proyecto, Roberto Capuano, la meta inicial contempla una producción anual de hasta 20,000 unidades y posteriormente escalar hasta 50,000 vehículos al año.

Además, el gobierno vincularía el proyecto con universidades e instituciones tecnológicas para impulsar carreras relacionadas con la electromovilidad y la manufactura avanzada.

Apuesta industrial detrás del vehículo

Olinia no sólo busca fabricar vehículos. También pretende desarrollar una cadena de suministro nacional para subir gradualmente el contenido mexicano de los componentes. Actualmente, los responsables reconocen que una parte importante de las piezas provendrá del extranjero durante las primeras etapas.

Las baterías serán desarrolladas en Puebla, donde también se concentró buena parte del trabajo científico y tecnológico que permitió construir el prototipo. En el proyecto participan investigadores y especialistas de diversas instituciones públicas de educación superior como el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Las metas oficiales contemplan elevar el contenido nacional de los componentes durante los próximos años para fortalecer la industria mexicana y reducir la dependencia de importaciones. El gobierno sostiene que la iniciativa puede convertirse en un nuevo polo de desarrollo tecnológico para México.

¿Controversias?

Una de las principales críticas hacia Olinia se relaciona con la seguridad del vehículo y su cumplimiento normativo. El vehículo no fue diseñado para cumplir con la Norma Oficial Mexicana 194, la cual regula requisitos de seguridad para automóviles convencionales. Debido a ello, el gobierno trabaja en una nueva regulación específica para vehículos urbanos de baja velocidad.

También existen dudas sobre el nivel de integración nacional de los componentes. Una proporción significativa de las piezas continuará dependiendo de proveedores extranjeros durante los primeros años del proyecto.

Además, se cuestionan los plazos de producción, la necesidad de capital privado, la capacidad de competir frente a fabricantes internacionales y los retos técnicos que aún deben resolverse antes de que los vehículos lleguen masivamente a las calles.

El éxito de Olinia dependerá de que logre mantener un precio accesible, ofrecer condiciones de seguridad adecuadas y desarrollar una cadena de proveeduría nacional capaz de sostener la producción a gran escala. Mientras tanto, es uno de los experimentos industriales más ambiciosos emprendidos por el gobierno mexicano en materia de electromovilidad.