Fiscalía de El Salvador solicita enjuiciar a 563 cabecillas de Barrio 18 por más de 14,000 delitos

La Fiscalía de El Salvador informó este viernes que solicitó enjuiciar a 563 cabecillas de la violenta pandilla Barrio 18, a quienes se les imputarán 14,488 delitos.

El nuevo proceso, que podría iniciar en agosto, se sumaría a otro en el que la justicia salvadoreña juzga por miles de crímenes a 485 líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), antagónica del Barrio 18.

Ambas bandas fueron desarticuladas por la "guerra" antipandillas impulsada en 2022 por el gobierno del presidente, Nayib Bukele.

La solicitud penal es "contra todos los cabecillas de la pandilla 18" de las facciones Sureños y Revolucionarios, dijo el fiscal adjunto contra Crimen Organizado, Max Muñoz, en una publicación en X de la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña.

El funcionario indicó que "en total a estos cabecillas se les estarían atribuyendo un total de 14,488 imputaciones".

La Fiscalía acusará a todos los líderes del delito de "pertenencia a una organización terrorista" contemplado en una reciente reforma al Código Penal donde se establece "pena perpetua", explicó Muñoz.

También se les imputarán los delitos de homicidios, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de drogas y trata de personas.

El "dictamen de acusación" formal ante un Tribunal de Crimen Organizado será presentado en agosto para que ordene una "audiencia única" contra todos, explicó.

Desde abril se desarrolla un juicio masivo contra una estructura de mando de la Mara Salvatrucha. La banda está acusada de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según la acusación.

Entre ellos, los asesinatos de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar la "guerra" contra las pandillas bajo un estado de excepción que ha encarcelado a un poco más de 92,000 personas sin orden judicial.

Bukele gobierna El Salvador con poderes absolutos. Grupos humanitarios acusan a su gobierno conservador de cometer crímenes de lesa humanidad en su ofensiva contra las maras y encarcelar a inocentes.