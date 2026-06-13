Marchas y concentraciones hoy 13 de junio en CDMX: dónde habrá afectaciones

La Ciudad de México tendrá una jornada con diversas movilizaciones sociales este sábado 13 de junio, aunque la principal atención seguirá centrada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantiene su plantón en el Centro Histórico y prevé definir nuevas acciones tras las protestas registradas durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para este sábado se tiene prevista una marcha, seis concentraciones y cinco rodadas ciclistas en distintos puntos de la capital.

CNTE definirá próximos pasos tras jornada marcada por el Mundial

La SSC prevé que integrantes de la CNTE permanezcan movilizados durante el día en la alcaldía Cuauhtémoc, aunque hasta el cierre del reporte no se había definido un punto específico para sus actividades. Se estima la participación de alrededor de mil personas.

Entre sus principales demandas se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019, el regreso a un sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales, incremento salarial del 100% al sueldo base, así como el cese de descuentos salariales a docentes que participaron en movilizaciones. También exigen mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Según la SSC, después del mediodía los maestros realizarán una asamblea general para determinar las acciones que seguirán en los próximos días.

La movilización ocurre apenas dos días después de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, una jornada que estuvo marcada por protestas y enfrentamientos entre manifestantes y policías en las inmediaciones del inmueble deportivo.

Mientras miles de aficionados celebraban el triunfo de México sobre Sudáfrica, colectivos de familiares de personas desaparecidas y grupos de protesta intentaron acercarse al perímetro de seguridad del estadio. Algunos manifestantes retiraron vallas, se registraron empujones y enfrentamientos con elementos antimotines, quienes utilizaron gases lacrimógenos para contener los disturbios.

Las movilizaciones también tuvieron impacto en el Centro Histórico. El plantón magisterial obligó a reforzar el resguardo del Zócalo, donde se desarrolló el FIFA Fan Festival. Las vallas colocadas en la zona complicaron los accesos y provocaron momentos de tensión entre aficionados que buscaban ingresar para seguir el partido inaugural en pantallas gigantes.

Marcha del orgullo LGBTQ+ en Xochimilco

La única marcha programada para este sábado será la "3ra Marcha del Orgullo LGBTQ+ Xochimilco 2026", convocada por el Comité Cueto Contigo. El contingente partirá a las 12:30 horas desde la Glorieta de Vaqueritos con destino a la Plaza Central de Xochimilco. Los organizadores prevén la asistencia de unas 200 personas y no descartan actividades artísticas y culturales al término del recorrido.

Otras concentraciones previstas

Además de la CNTE, la SSC tiene registradas otras reuniones y protestas para este sábado:

Ciclistas de la Ciudad y Estado de México realizarán una protesta en el Monumento a la Revolución contra el cambio de fecha del evento World Naked Bike Ride, modificación que atribuyen a las actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Integrantes del Grupo de Acción Revolucionaria efectuarán una asamblea en Xochimilco sobre la defensa de la soberanía, el agua y los bienes comunes.

El colectivo Laboratorio 4:20 realizará actividades de difusión sobre derechos cannábicos en la colonia Juárez.

Activistas del Movimiento Socialista del Poder Popular MX sostendrán una reunión en el Museo Casa de León Trotsky para coordinar acciones de solidaridad con Palestina.

La organización Mercy for Animals desarrollará una jornada informativa en el Parque de la Bombilla para promover el bienestar animal.

Mundial, Fan Fest y eventos masivos

La actividad en la capital también estará marcada por diversos eventos relacionados con la Copa del Mundo. Entre ellos destacan el FIFA Fan Festival en el Zócalo, los festivales futboleros instalados en distintas alcaldías, los corredores turísticos mundialistas y el Gran Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma, que prevé reunir hasta 100 mil asistentes.

Ante la combinación de movilizaciones sociales, actividades mundialistas y eventos culturales, las autoridades capitalinas recomiendan a la población anticipar traslados y mantenerse atenta a posibles afectaciones viales durante el transcurso del día.