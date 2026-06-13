El Niño ya comenzó: qué es, cómo afecta al clima y por qué preocupa a científicos de todo el mundo

El fenómeno climático de El Niño ya está presente en el océano Pacífico y podría fortalecerse durante los próximos meses hasta convertirse en uno de los episodios más intensos registrados en décadas, según advirtieron organismos meteorológicos internacionales.

El Centro de Predicción Climática (CPC) de Estados Unidos confirmó que las condiciones de El Niño se desarrollaron durante el último mes y prevé que continúen intensificándose durante el invierno del hemisferio norte 2026-2027.

La noticia ha encendido las alertas entre científicos, gobiernos y organismos internacionales debido a que este fenómeno suele alterar los patrones climáticos en distintas regiones del planeta, provocando desde sequías severas hasta lluvias extremas e inundaciones.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre cuando se calientan las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial central y oriental.

Este calentamiento modifica la circulación atmosférica y debilita los llamados vientos alisios, generando cambios en los patrones de lluvia, temperatura y actividad ciclónica en distintas partes del mundo.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, el fenómeno suele presentarse cada dos a siete años y puede durar entre nueve y doce meses.

La meteoróloga Haley Thiem, de la NOAA, aseguró que "El Niño ya está aquí y podría ser un evento para los libros de historia", al advertir sobre la posibilidad de que alcance niveles de intensidad poco comunes.

¿Qué tan fuerte podría ser este evento?

Los pronósticos más recientes apuntan a un escenario de gran magnitud.

La NOAA estima que existe un 63% de probabilidad de que entre noviembre de 2026 y enero de 2027 se registre un episodio de El Niño "muy fuerte", ubicándose entre los más intensos observados desde que comenzaron los registros modernos en 1950.

Las previsiones coinciden con las elaboradas por otros centros meteorológicos internacionales.

Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, señaló que las probabilidades apuntan a un fenómeno de intensidad "fuerte a récord".

¿Por qué preocupa a los científicos?

Aunque El Niño es un fenómeno natural, los expertos advierten que ahora se desarrolla en un planeta más caliente debido al cambio climático.

Marc Alessi, especialista de la organización Union of Concerned Scientists, alertó que la combinación entre el calentamiento global y un posible "super-Niño" podría impulsar nuevas marcas históricas de temperatura.

"La combinación del cambio climático provocado por los combustibles fósiles y un posible super-Niño constituye una mezcla nefasta", señaló.

La preocupación radica en que el calor acumulado en los océanos tarda más tiempo en transferirse a la atmósfera, por lo que sus efectos suelen sentirse con mayor intensidad durante el año posterior al inicio del fenómeno.

¿Qué efectos puede provocar en el mundo?

Cada episodio es diferente, pero existen patrones que suelen repetirse.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño puede provocar:

Sequías en Australia, el sudeste asiático, partes de África y algunas regiones de América Latina.

Alteraciones en los monzones de India.

Incremento de lluvias en ciertas zonas del Pacífico ecuatorial.

Cambios en los patrones agrícolas y disponibilidad de agua.

Aumento de temperaturas globales.

Wilfran Moufouma Okia, responsable de predicción climática de la OMM, recordó que "cada episodio de El Niño es único" y que incluso los eventos considerados débiles pueden generar consecuencias importantes dependiendo de las condiciones de cada país.

Impacto en la agricultura y los alimentos

Uno de los sectores más vulnerables es el agrícola.

Kyle Tapley, especialista de WeatherDesk, explicó que El Niño suele asociarse con precipitaciones inferiores al promedio en India y el sudeste asiático, regiones clave para la producción mundial de alimentos.

En India, donde el monzón aporta cerca del 70% de las lluvias anuales, una temporada seca podría afectar cultivos estratégicos como arroz, algodón y soya.

En Indonesia ya existen preocupaciones por sequías prolongadas, mientras que Malasia advirtió que el rendimiento agrícola podría disminuir entre 8% y 10% este año.

¿Qué puede pasar en América Latina?

Los gobiernos de Centroamérica han elevado los niveles de vigilancia ante la posibilidad de sequías relacionadas con El Niño.

La principal preocupación se concentra en el Corredor Seco Centroamericano, una región que abarca zonas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, donde millones de personas dependen de la agricultura de temporal.

Las autoridades guatemaltecas informaron que mantienen preparadas raciones alimentarias ante eventuales problemas de seguridad alimentaria.

En Sudamérica, los antecedentes muestran que El Niño puede alterar las lluvias en la Amazonia y afectar ecosistemas estratégicos para la regulación climática global.

¿Influirá en la temporada de huracanes?

Uno de los efectos más conocidos de El Niño es su capacidad para modificar la actividad ciclónica.

De acuerdo con WeatherDesk, este fenómeno suele favorecer temporada menos activa de huracanes en el Atlántico debido al aumento de la cizalladura del viento, una condición que dificulta la formación y fortalecimiento de ciclones tropicales.

Sin embargo, los especialistas aclaran que una temporada con menos tormentas no elimina riesgo de huracanes intensos.

"Es importante recordar que es posible que se produzca un huracán fuerte incluso en una temporada menos activa", advirtió Tapley.

Claves para entender El Niño

Ya fue confirmado por el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos.

Surge por el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial.

Ocurre cada dos a siete años.

Puede durar entre nueve y doce meses.

Existe una probabilidad de 63% de que alcance una intensidad muy fuerte entre finales de 2026 e inicios de 2027.

Suele provocar sequías en algunas regiones y lluvias extremas en otras.

Puede afectar la producción agrícola y elevar los precios de los alimentos.

Contribuye al aumento de la temperatura global.

Los expertos consideran que sus efectos podrían verse amplificados por el cambio climático.

El secretario general de la ONU, António Guterres, resumió la preocupación internacional con una advertencia contundente: las condiciones de El Niño podrían "echar más leña al fuego" de un mundo que se calienta", por lo que llamó a reforzar las medidas de adaptación y preparación ante fenómenos meteorológicos extremos.