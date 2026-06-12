Guyana anuncia la candidatura de Carolyn Rodrigues-Birkett como secretaría general de la ONU

La embajadora de Guyana ante las Naciones Unidas será candidata a la secretaría general de la ONU, anunció el presidente guyanés este viernes por la noche.

El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, dejará a finales de año el cargo en el que estuvo desde 2017, tras dos mandatos.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, apuntó en un discurso a la nación que Guyana "defiende la candidatura" de Carolyn Rodrigues-Birkett, representante de Guyana ante la ONU desde 2020.

"La visión de la embajadora Rodrigues-Birkett para las Naciones Unidas se centra en fortalecer el multilateralismo, mejorar la eficacia y capacidad de respuesta de la organización", dijo Ali.

El mandatario afirmó que se basa en el liderazgo que mantuvo la embajadora de 52 años durante el mandato de Guyana como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (2024-2025).

"Nuestra exitosa elección como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la exitosa culminación de nuestro mandato 2024-2025 en ese órgano, han demostrado al mundo que Guyana puede aportar liderazgo en varios niveles del sistema global", afirmó el presidente guyanés.

Rodrigues-Burkett fue ministra de Relaciones Exteriores de Guyana desde 2008 hasta 2015, cuando pasó a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como coordinadora especial de Alianzas Parlamentarias.

En 2017 alcanzó la dirección de la Oficina de Enlace de la FAO en Ginebra, Suiza, donde estuvo hasta 2020.

Desde la creación de las Naciones Unidas al término de la Segunda Guerra Mundial, los nueve secretarios generales han sido hombres. Desde hace varios años numerosos países abogan por el nombramiento de una mujer.

Michelle Bachelet, quien fue presidenta de Chile y alta comisionada de la ONU para los derechos humanos; la costarricense Rebeca Grynspan, jefa de la agencia de comercio y desarrollo de la ONU (UNCTAD), y María Fernanda Espinosa, exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, compiten para suceder a Guterres.