México y EU buscan reforzar la cooperación en materia de seguridad

Los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron en marcha este viernes el Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por su sigla en inglés) con el objetivo de reforzar la cooperación en materia de seguridad.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó en un comunicado, que en compañía del canciller Roberto Velasco, se dirigieron a funcionarios de ambos países que encabezarán esta "nueva etapa de la cooperación bilateral" con la que se busca detener el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas, armas de fuego ilegales y personas.

Cabe recordar que a inicios de esta semana, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había adelantado que autoridades de México y Estados Unidos tendrían este viernes 12 de junio una reunión bilateral de seguridad en la Ciudad de México para dar seguimiento a los acuerdos de cooperación.

El diplomático estadounidense detalló a través de sus redes sociales, que este nuevo grupo bilateral busca hacer más eficaz y constante la coordinación entre ambos gobiernos, "con un mayor enfoque en la implementación y los resultados" relacionados también con el combate a las organizaciones criminales transnacionales.

"La participación de 15 agencias de Gobierno de Estados Unidos, junto con sus contrapartes de México, refleja seriedad de este esfuerzo y nuestro compromiso compartido de generar resultados medibles", destacó Johnson.

Ronald Johnson recordó también algunos resultados que se han registrado con esta cooperación, como la reducción en más de 95% del flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos; así como la disminución en 35% de muertes por sobredosis.

"México ha asegurado más de 400 toneladas métricas de drogas y desmantelado más de 2,300 laboratorios ilegales", destacó.