Haití y Escocia se la jugarán este sábado en el Mundial 2026 por tres puntos de oro

Las selecciones de Haití y Escocia debutan este sábado 13 de junio, en punto de las 7:00 pm (tiempo del Centro de México) en la Copa del Mundo 2026 con un choque señalado dentro del exigente Grupo C, por donde pasan gran parte de sus opciones de estar en los cruces.

En el Gillette Stadium de Boston, en Estados Unidos, el pintoresco cruce entre caribeños y británicos guarda un premio quizá histórico para el ganador, ya que ninguna selección pasó nunca antes de la primera fase de un Mundial. El torneo más numeroso con 48 selecciones, abre la puerta a los ocho mejores terceros para estar en la ronda de dieciseisavos, con lo que tres puntos son oro.

Haití

Para Haití, la clasificación para la competición que acogen Estados Unidos, México y Canadá hasta el 19 de julio supone el regreso a la Copa del Mundo 52 años después de su primera y última participación, mientras que Escocia, que sacó el billete con tremenda épica, volvió a la gran cita del fútbol 28 años después. Ninguna quiere pagar la inexperiencia en un Grupo C que comparten con Brasil y Marruecos, dos claras favoritas.

Los de Sébastien Migné, seleccionador que no ha podido pisar Haití en sus dos años en el cargo por la inseguridad del país, han formado un equipo compacto en defensa y capaz de romper a los espacios con la velocidad de sus delanteros. Los últimos amistosos de preparación confirmaron las buenas sensaciones, a pesar de la última derrota contra Perú, pero siempre compitiendo.

A tres meses del torneo, los 'Granaderos' completaron el puzle de jugadores nacionalizados con el delantero del Sunderland Wilson Isidor, referencia en ataque junto a un Lenny Joseph con grandes números esta temporada en el Ferencváros, además de contar en el centro del campo con el jugador del Wolves Jean-Ricner Bellegarde.

Mundial 2026 | Grupo C | HaitíGráfico: El Economista

Escocia

Por su parte, Escocia, que ganó a Dinamarca en el descuento para volver al Mundial, quiere hacer buena esa célebre noche en Hampden Park. Los de Steve Clarke, al cargo desde 2019 y ya renovado hasta 2030, tienen argumentos, calidad y gen batallador para confiar en avanzar a dieciseisavos de final, pero deben gestionar la presión de un teórico favoritismo en el siempre complicado debut.

Tras disputar también las dos últimas Eurocopas, el Ejército de Tartán quiere dar un paso más. Pese a la baja de última hora de Billy Gilmour, Escocia mantiene pólvora arriba con el inspirado Lawrence Shankland peleando el puesto a Che Adams en punta, mientras que Andy Robertson, Scott McTominay y John McGinn añaden galones a una selección británica que viaja siempre con mucha afición.

Mundial 2026 | Grupo C | EscociaGráfico: El Economista

Posibles alineaciones Haití vs. Escocia

Haití : Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Expérience; Pierre, Jean-Jacques, Bellegarde; Deedson, Isidor, Providence.

: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Expérience; Pierre, Jean-Jacques, Bellegarde; Deedson, Isidor, Providence. Escocia : Gunn; Hickey, Souttar, Tierney, Robertson; Christie, Ferguson; Gannon-Doak, McTominay, McGinn; Che Adams.

: Gunn; Hickey, Souttar, Tierney, Robertson; Christie, Ferguson; Gannon-Doak, McTominay, McGinn; Che Adams. Arbitraje : Mustapha Ghorbal (DZA).

: Mustapha Ghorbal (DZA). Sede : Estadio Boston (Estados Unidos).

: Estadio Boston (Estados Unidos). Fecha y horario: Sábado 13 de junio a las 7:00 pm

¿Dónde ver el partido Haití vs. Escocia?

Este encuentro no se transmitirá en televisión abierta, pero los fanáticos podrán verlo en vivo a través del servicio de streaming VIX Premium (Pase Mundial).