La Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla pide a Sheinbaum reordenar la industria

El presidente de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT), Antonio de la Torre, informó que solicitarán al gobierno federal “reordenar el mercado”, con el objetivo de corregir la competencia desleal y mejorar las condiciones del sector.

Declaró que, si se atiende esta problemática y las condiciones del mercado lo permiten, el precio de la tortilla podría disminuir hasta en un 5 por ciento.

“Sí podremos bajar el precio al 5% el precio, siempre y cuando se atienda la problemática del ordenamiento de mercado”, reiteró el presidente de la UNIMT en una entrevista radiofónica.

En junio de 2025, el gobierno federal puso en marcha el Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla, cuyo objetivo es reducir hasta en 10% el precio de este alimento hacia 2030. Como meta inicial, se planteó una disminución del 5 por ciento.

Antonio de la Torre explicó que uno de los principales problemas para reducir el precio de la tortilla es el funcionamiento actual del mercado, para que haya menos intermediarios y que las tortillerías compitan por calidad y no por precios.

“Tenemos que darle a los que hacen el favor de vender las tortillas en cualquier punto de venta que no sea la tortillería hasta 7 pesos por kilo. Lo que vamos a hacer es transmitir (a las autoridades) que, en vez de darle margen de utilidad a los intermediarios, nosotros directamente en nuestras tortillerías tenemos que ofertar el producto y no competir con precio, sino con calidad”, dijo.

Explicó que en el mercado existe competencia desleal, como la venta ambulante de tortilla, lo que ha afectado negativamente a las tortillerías bien establecidas y ha provocado hasta el cierre de algunos negocios.

Finalmente, indicó que también han planteado la necesidad de reducir el precio del maíz.

Actualmente, el programa Alimentación para el Bienestar ofrece la tonelada en 6,000 pesos, por lo que la industria propondrá reducirla a 5,000 pesos.