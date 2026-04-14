CNT prevé alza de hasta 4 pesos en el kilo de tortillas en la CDMX

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López, adelantó que el precio de la tortilla subirá entre 2 y 4 pesos por kilo en la Ciudad de México y en algunas localidades del Estado de México, luego de que se anunciara que el costo de la harina aumentará entre 450 y 500 pesos este miércoles 15 de abril. En entrevista radiofónica, recordó que el precio de la tortilla no ha aumentado en los últimos tres años y actualmente se vende entre 22 y 24 pesos en la Ciudad de México.

Al trasladar el aumento del precio de la harina al kilo de tortilla, añadió Homero López, el ajuste sería de aproximadamente 25 centavos, lo que representa un impacto menor, por lo que la principal preocupación es el déficit del 16% que enfrenta el sector.

“El comportamiento del precio del maíz ha estado estable, pero hay que recordar que la tortilla no solamente se hace ni con puro maíz ni con harina de maíz industrializada, tenemos toda una cadena de valor y hemos detectado incrementos en los insumos, como el papel grado alimenticio y refracciones que vienen de importación”, sostuvo.

Aumento al precio de la tortilla es injustificado: Agricultura y Profeco

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sostuvieron que “no existe un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina de maíz que justifique un alza en este producto”.

“El Gobierno de México hace un llamado enérgico a evitar incrementos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional”, expusieron en un comunicado.

Recordaron que la mayoría de las asociaciones de la industria de la masa y la tortilla y empresas harineras participan en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, con el que se comprometen a mantener estables los precios y buscar su reducción gradual. Aseguraron que la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) se comprometieron a mantener una producción y distribución eficiente para estabilizar los precios y afirmaron que no existe justificación técnica ni económica para un aumento. Por su parte, la Profeco monitorea los precios en 603 tortillerías del país.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que el anuncio del CNT carece de fundamento en el precio del grano, sobre todo porque el valor del maíz blanco a granel registra un promedio nacional de 5,284 pesos por tonelada, cifra inferior a los 6,618 pesos registrados en 2025. “Esta reducción del 20% anual en el insumo principal contradice la propuesta de elevar el costo al consumidor final”, dijo Juan Carlos Anaya, director del GCMA.

“Dado que el maíz representa entre el 35% y el 40% del costo de producción de la tortilla, el comportamiento a la baja de la materia prima no permite establecer una relación directa para encarecer el alimento”, explicó.