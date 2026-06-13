Clima hoy 13 de junio: lluvias intensas amenazan a 6 estados; persiste onda de calor en el norte del país

La lluvia volverá a ser protagonista este sábado 13 de junio en buena parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones intensas en al menos seis estados, además de vientos fuertes, oleaje elevado en algunas costas y temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en regiones del norte del país.

De acuerdo con el pronóstico general, una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el occidente del Golfo de México, combinada con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera e inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias de consideración en el oriente y sureste del país. Al mismo tiempo, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental impulsará tormentas en estados del occidente y noroeste.

Estados con lluvias más intensas

El SMN pronostica lluvias muy fuertes a intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en:

San Luis Potosí

Jalisco

Puebla

Tamaulipas

Veracruz

Chiapas

Además, se esperan lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

En tanto, habrá lluvias fuertes en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Quintana Roo.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar crecidas de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y afectaciones a la visibilidad en carreteras.

¿Lloverá en la Ciudad de México?

Sí. Para la Ciudad de México y el Valle de México se espera una mañana fresca, con cielo medio nublado y posibilidad de lluvias aisladas. Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad y se prevén lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima en la capital oscilará entre 23 y 25 grados, mientras que la mínima será de 11 a 13 grados Celsius. En Toluca se esperan máximas de entre 20 y 22 grados y mínimas de 8 a 10 grados.

Continúa la onda de calor

A pesar de las lluvias, el calor extremo continuará afectando a varias entidades del norte y noroeste del país.

Las temperaturas más altas previstas para este sábado son:

Más de 45 grados en Baja California, Sonora y Sinaloa.

De 40 a 45 grados en Chihuahua, Coahuila y Durango.

De 35 a 40 grados en Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La onda de calor seguirá presente en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse bien hidratados.

Vientos fuertes y oleaje elevado

El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Asimismo, se esperan oleajes de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en el Golfo de México, fenómeno que podría seguir favoreciendo lluvias abundantes durante los próximos días.