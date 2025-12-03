Sheinbaum y empresarios crean consejo para promover inversiones alineadas al Plan México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió la tarde de este miércoles a empresarias y empresarios en Palacio Nacional.

A través de su cuenta de la red social X, la mandataria federal comentó que durante el encuentro, se acordó reunirse periódicamente a través de un consejo con el objetivo de promover inversiones estratégicas alineadas al Plan México.

En la imagen que compartió la jefa del Ejecutivo se observa que durante la reunión estuvo presente el empresario Carlos Slim Helú y el presidente saliente del Consejo Coordinador empresarial, Francisco Cervantes.

Entre los asistentes se encontraron el presidente del Consejo de Administración de Grupo Carso, Carlos Slim Domit; y el copresidente de Grupo Televisa, Bernardo Gómez Martínez; el presidente del Consejo de Administración de Grupo Bal, Alejandro Baillères Gual; el presidente de Femsa y Coca-Cola Femsa, José Antonio Garza-Lagüera; y el miembro patrimonial del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Sureste, Pablo Chico Pardo Hernández, entre otros.

Mientras que de parte del gabinete federal acudieron la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Energía, Luz Elena González; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El objetivo del Plan México es consolidar un modelo de desarrollo con soberanía alimentaria y energética, impulsar la producción nacional y reforzar las capacidades tecnológicas y científicas del país.

Con esta estrategia que el gobierno federal ha estimado que podría incrementar en 15 puntos porcentuales del PIB la inversión de aquí al año 2030.

El encuentro con empresarios se da luego de que la presidenta Sheinbaum anunció que en 2026 el salario mínimo general tendrá un incremento de 13%, con lo que pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios.