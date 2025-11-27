Plan México otorga la previsibilidad que requieren los inversionistas: Banco Mundial

El Plan México es una agenda de previsibilidad a cinco años que se ha convertido en un distintivo único del país, entre el resto de América Latina y el Caribe, afirmó la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro.

Un incentivo adicional sobre el atractivo que sigue despertando México entre los inversionistas globales y que se puede evidenciar con números, subrayó aparte el vicepresidente de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés) del organismo, Alfonso García Mora.

El IFC es el brazo financiero del banco y enlace con la iniciativa privada entre el organismo y el país.

Entrevistados por El Economista, en la visita que hicieron a México, explicaron que vinieron para conocer de primera mano la experiencia del banco con las contrapartes de los sectores público y privado, lo que les permitirá preparar la Estrategia País que será lanzada el próximo año.

El vicepresidente del IFC precisó que actualmente están en pipeline para llegar a México, proyectos de inversión por más de 4,400 millones de dólares para este año fiscal, que para el BM corre de julio del 2025 al mismo mes del próximo año.

De acuerdo con el vicepresidente García Mora, se trata de una cifra histórica, si asumimos que el año pasado el IFC apoyó a traer inversiones de la iniciativa privada en México, por 3,200 millones de dólares. Un flujo también sin precedente.

Plan México y estrategia Banco Mundial, caminos que se cruzan

La vicepresidenta Cordeiro, observó que la gran mayoría de los objetivos del Plan México, concuerdan de alguna manera con la estrategia que está impulsando el propio Banco Mundial para estimular al crecimiento, atraer inversiones y generar empleos de mayor calidad hacia la región.

“El Plan México integra políticas horizontales como educación, infraestructura, digitalización y simplificación regulatoria, con políticas verticales para sectores estratégicos. Y es precisamente ahí, donde hay una intersección entre los sectores productivos donde el Banco Mundial puede dar asesoría de valor”, señaló.

Se refirió a los sectores de: manufactura en agroindustria, salud, y farmacéutica.

El vicepresidente del IFC expuso que ante las importantes necesidades de inversión que prevalecen en México, así como en la región, resulta imposible suponer que el sector público las atenderá por sí solo.

“Los impuestos tendrían que irse al cielo y ni siquiera así serían capaces de financiar todas las brechas de inversión que prevalecen. Nosotros consideramos que la inversión privada es más eficiente y es ahí donde tratamos de buscar estrategias que ayuden al país a apalancar el capital del sector privado”.

Consideró entonces que el Grupo Banco Mundial está preparado para seguir potenciando las inversiones que ya están anunciadas y particularmente para atraer capital productivo extranjero. Es decir, para movilizar capital privado.

Empleos de calidad contra migración forzada

Los funcionarios accedieron a conversar también sobre el papel de los gobiernos como México ante el reto que representa la migración para el mercado laboral de los países de acogida.

El vicepresidente del IFC explicó que en la medida que los gobiernos consigan generar empleos de mayor calidad, se reducirá al menos una de las presiones de migración forzada que caracteriza a los países de la región. De ahí que sea el empleo, una de las tareas preponderantes del organismo.

Cordeiro reconoció su intención de acompañar a México en la creación del empleo y llegar con ello a todas las subregiones del país.

Comentó que para incentivar la creación de empleos de mejor calidad es fundamental detonar la productividad, lo que puede conseguirse a partir de avanzar en tres pilares.

El primero de los fundamentos que está planteando Banco Mundial consiste en incentivar el desarrollo de infraestructura carretera, deportiva y conectividad así como el progreso humano, que debe centrarse en la educación, salud y capital humano.

El segundo pilar que según el organismo puede detonar la productividad, es la regulación, gobernanza y ambiente empresarial y el tercero, se centra en la participación del sector privado.

Cordeiro es la primera mujer al frente de la vicepresidencia para América Latina en el Banco Mundial y México se ha convertido en el cuarto país que visita desde que asumió el cargo el 15 pasado de septiembre.