Plan México interesa a empresarios de Singapur: CSP

En la relación entre México y Singapur hay grandes oportunidades en materia económica, comercial y de inversión, entre otras, coincidieron Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) y Tharman Shanmugaratnam.

“Compartí con el presidente Tharman las amplias oportunidades que ofrece el Plan México. Y nos dio mucho gusto escuchar al sector empresarial de Singapur hablar del Plan México y las oportunidades que este brinda para las inversiones, y las grandes oportunidades que hay en nuestro país, a las empresas de Singapur en ámbitos diversos: en infraestructura, en puertos, en logísticas y en transformación digital, particularmente en la relación que se abre con la Agencia de Transformación Digital de México y el Gobierno de Singapur’’, informó la presidenta de la República.

“Singapur es el quinto país, entre los países de Asia-Pacífico, en términos de inversiones que se ha consolidado en nuestro país. Y eso, estamos seguros que no solamente es importante hoy, sino que se va a incrementar’’, auguró.

En conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Singapur, de visita de Estado en México al celebrarse el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, dijo que en la reunión bilateral privada hablaron “de las grandes oportunidades que tenemos en nuestra relación entre Singapur y México, tanto económicas, comerciales, de inversión, de colaboración cultural, académica y de diverso tipo’’.

Durante una reunión posterior en que participaron empresarios singapurenses y mexicanos, amplió, se abordaron asuntos “fundamentales’’ en materia de “digitalización, puertos, inversiones y otros temas comunes’’.

“Entre la reunión empresarial y la reunión privada, tuvimos una reunión con nuestros gabinetes donde, además, se firmaron dos Cartas de Intención: una ambiental y otra en cooperación para el desarrollo”.

En uso de la voz, Tharman Shanmugaratnam aseguró que las economías de ambos países se complementan. “Es un momento importante en términos de nuestra relación. Nuestra relación creció 60% el año pasado, en comparación con los años anteriores. Ahora vamos más allá de los 2,000 millones de dólares, cubriendo logística, tecnología, energía, entre otros ámbitos’’.

Su país, dijo, está comprometido con la innovación y diferentes aspectos que pueden apoyar los esfuerzos de México para desarrollar industrias de mayor valor, nueva infraestructura. “México trae escala, capacidad de manufactura, y mucho talento y proximidad al mercado de consumo más grande”.