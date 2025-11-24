Sheinbaum se reúne con Carlos Slim, Francisco Cervantes y directivos de HSBC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en privado al empresario Carlos Slim Helú, a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y a Marco Antonio Slim Domit, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Inbursa y consejero de América Móvil y Grupo Carso, con quienes comió.

"En Palacio Nacional, platicamos con el ingeniero Carlos Slim y con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre los buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026", cita el mensaje que la mandataria mexicana publicó a través de la red social X, que acompañó con una fotografía en que aparece con sus tres invitados.

El presidente vitalicio de Grupo Carso llegó a Palacio Nacional alrededor de las 14:30 horas, sin realizar alguna declaración a los medios de comunicación.

El encuentro a puerta cerrada duró aproximadamente tres horas.

"Grandes oportunidades" para México

Más tarde, la jefa del Ejecutivo dio a conocer que también recibió en Palacio Nacional a Michael Roberts, director ejecutivo de HSBC y a Jorge Arce, director general de HSBC México.

En un breve mensaje, Sheinbaum detalló que la conversación con los directivos del banco de origen británico se centró en las "grandes oportunidades" para el país.

En las dos fotografías sobre el encuentro que posteó, Sheinbaum Pardo sale con sus acompañantes sentada a la cabecera de la mesa con un adorno floral al centro.