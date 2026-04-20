Secihti y Bienestar coordinan estrategia tecnológica contra el gusano barrenador

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) reportó el avance de la estrategia nacional para contener el avance del gusano barrenador del ganado mediante la integración de capacidades científicas y tecnológicas de centros de investigación y universidades, durante un encuentro con representantes de instituciones de educación superior, la dependencia acordó reforzar la detección de la plaga a través de monitoreos, vigilancia y el uso de herramientas de control biológico, genético y biotecnológico.

La titular de la Secihti, Rosaura Ruiz Gutiérrez, explicó que el país dispone de infraestructura en centros de investigación para aplicar un enfoque integral frente a esta problemática sanitaria.

La propuesta institucional contempla la incorporación de desarrollos en biotecnología avanzada y edición genética con el objetivo de obtener soluciones técnicas. Estas medidas se acompañan de la creación de marcos regulatorios y una coordinación entre instituciones para asegurar la viabilidad de los procedimientos tecnológicos en el sector agropecuario.

El contexto de esta movilización científica responde a una situación epidemiológica que, al corte de marzo, acumulaba 19,116 casos en el territorio nacional. Aunque se han logrado cerrar 17,807 focos de infección, permanecen activos 1,309 casos.

La presencia de la plaga muestra una concentración en el sur, con 6,275 registros en Chiapas, 3,254 en Oaxaca y 2,884 en Veracruz, además de detecciones en estados del norte y centro como Tamaulipas e Hidalgo. La afectación alcanza a diversas especies, sumando 12,893 casos en bovinos, 3,092 en caninos y un registro de 196 casos en humanos.

La subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, detalló que las acciones incluyen la colocación de 576 ,000 trampas y el registro de 11 millones de moscas capturadas.

Estas labores operativas cuentan con la intervención de 422,000 sembradores que recibieron capacitación técnica para el manejo de la plaga en sus comunidades.

La estrategia de las dependencias federales también involucra al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y a una red de especialistas de universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.

El plan de trabajo conjunto vincula la información científica generada en los laboratorios con las políticas públicas y las acciones de control directo en las zonas productoras. Adicionalmente, se mantienen esquemas de comunicación preventiva mediante materiales informativos distribuidos en lenguas originarias para facilitar el tratamiento de heridas en los animales y reducir la incidencia del parásito.