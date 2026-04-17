Piden en EU se reanuden envíos de reses mexicanas

Empresarios del sector cárnico de Estados Unidos demandaron que México reanude la exportación de ganado en pie a su mercado y aceleren sus envíos de carne de res procesada (cortes con valor agregado), frente al panorama de producción en mínimos históricos.

De seguir pausados los envíos, la carne mexicana puede perder terreno en el mercado estadounidense, alertó Gerardo Rodríguez, director general de la US Meat Export Federation (USMEF, por sus siglas en ingles).

Señaló que la suspensión de envíos de ganado desde México, provocada por la presencia del gusano barrenador, no sólo afecta la competitividad mexicana, también es un factor clave en la inestabilidad de los inventarios y precios en ambos lados de la frontera.

De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) durante febrero del 2026, la producción de carne de res se redujo en 4%, respecto a febrero del 2025, al totalizar 877,000 toneladas, luego de que la industria se encuentra en problemas por falta de inventario derivado de las sequías que en años pasados llevó a la muerte de ganado.

A ello se suma que Estados Unidos prohibió la exportación de ganado en pie por la presencia del gusano barrenador, aunque se espera que en breve se reactiven los envíos de becerros, así como el incremento de carne procesada, ya que otros países como Brasil, Nicaragua o Argentina podrían cubrir la demanda que era cubierta desde México.

“Necesitamos volver a retomar la exportación de ganado de becerros de México a Estados Unidos. Porque eso me va a hacer un cambio determinante en el juego”, refirió Rodríguez en entrevista con El Economista.

El mes pasado, autoridades de Estados Unidos estimaron que en breve se permitiría la entrada de ganado mexicano libre de enfermedades, mientras que autoridades mexicanas trabajan en el centro de producción de mosca estéril para el combate del gusano barrenador.

El dirigente del sector cárnico en Estados Unidos destacó cómo el encarecimiento de productos agrícolas y las disrupciones en el comercio internacional están impactando directamente al consumidor y a la competitividad alimentaria del país norteamericano.