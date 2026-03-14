Moscas estériles contra el gusano barrenador: la estrategia que México usará para proteger su ganado

En un esfuerzo por proteger la ganadería nacional y recuperar el acceso a mercados internacionales, el gobierno de México anunció una estrategia ampliada para combatir la plaga del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), que desde 2024 generó brotes persistentes y afectó las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos.

El plan incluye la importación de hasta 110 millones de moscas estériles por semana, con el objetivo de contener y reducir la reproducción del parásito mediante la conocida técnica de insectos estériles, que evita que las moscas salvajes generen descendencia y así disminuye las poblaciones de la plaga.

La medida sanitaria que tomará el Gobierno mexicano forma parte de una respuesta integral del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Cierre de la frontera norte

La reaparición del gusano barrenador tuvo implicaciones económicas y diplomáticas importantes. Estados Unidos suspendió en mayo de 2025 la importación de ganado mexicano en pie tras detectar casos de la plaga, lo que afectó directamente a los productores nacionales que dependen del mercado estadounidense.

Aunque posteriormente se realizaron acuerdos binacionales para reanudar gradualmente las exportaciones, la persistencia de la plaga y la vigilancia sanitaria han mantenido la atención en los esfuerzos de control.

Sin embargo, esta situación orilló a los ganaderos mexicanos a buscar oportunidades en el mercado interno, manteniendo el mercado activo e, incluso, con un aumento de precios.

¿En qué consiste la técnica?

La técnica del insecto estéril (TIE) es un método de bio‑control usado con éxito en diferentes regiones para erradicar o suprimir poblaciones de plagas, incluido el gusano barrenador en Norteamérica durante el siglo XX.

Consiste en liberar grandes cantidades de machos estériles que, al aparearse con hembras salvajes, impiden la producción de larvas viables, reduciendo gradualmente la población de la plaga sin químicos ni residuos nocivos.

También se contempla la construcción y reactivación de una planta productora de moscas estériles en Metapa, Chiapas, cuya operación está prevista para el primer semestre de este año y podría duplicar la producción semanal de insectos biológicos dentro del país.

"Está por terminarse ya la fábrica de moscas y yo creo que en dos meses se termina; está en Chiapas, también lo vamos a presentar, y también se hizo un trabajo en donde nos está ayudando el equipo de Sembrando Vida para hacer trampas, no solamente en la liberación de moscas que permiten que ya no haya fertilidad y entonces elimine la larva, sino trampas que no son muy complejas que permiten que caigan ahí las moscas", mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera.

Asimismo, indicó que el gobierno estadounidense proporcionó recursos económicos para construir la planta y subrayó que depende de Estados Unidos si la frontera norte se reabrirá o no.