Empresas mexicanas desean mantener el T-MEC: ¿Cuáles son las preocupaciones de las consultas públicas?

Las empresas mexicanas están deseosas de mantener ⁠el acuerdo comercial trilateral con Estados Unidos y Canadá que se revisará este año, según un informe que ⁠resume la consultas públicas ⁠de México, publicado este lunes.

Las empresas consultadas calificaron el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020, como esencial para la seguridad de las inversiones y la protección de las cadenas de suministro regionales.

La Secretaría de Economía publicó el informe una semana antes de que Estados Unidos y México sostengan conversaciones bilaterales para iniciar una revisión tripartita del T-MEC.

Dado que alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas se destinan a Estados Unidos, el tratado es fundamental para la economía del país latinoamericano.

El pacto, firmado durante el primer mandato del presidente Donald Trump, exige que México, Estados Unidos y Canadá realicen una revisión conjunta este año para ⁠prorrogar el acuerdo.

Si se prorroga, ⁠el tratado seguirá vigente ⁠durante otros 16 años. Si los países no llegan a ⁠un acuerdo, estará sujeto a revisiones anuales, lo que muchas industrias consideran una sentencia de muerte efectiva para el T-MEC.

El informe destaca que las empresas mexicanas, en general, desean fortalecer el pacto en lugar de renegociarlo por completo.

Sin embargo, eso puede ser demasiado optimista, dado que Trump ha ⁠cuestionado públicamente la necesidad del tratado y ha amenazado con retirarse por completo

Medidas de EU que erosionan el T-MEC preocupan a empresas mexicanas

Las medidas "unilaterales" que impone Estados Unidos y sus "asimetrías" con México son las principales preocupaciones de los industriales mexicanos respecto al T-MEC, presentadas este lunes en un informe elaborado como preparación a su próxima revisión.

"Entre las principales preocupaciones sectoriales se identificaron la persistencia de medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos", señala el reporte, que también denuncia incentivos discriminatorios y el uso frecuente de medidas extraordinarias que "pueden erosionar la integración alcanzada" con el T-MEC.

El informe, elaborado a partir de consultas a representantes de 30 sectores industriales mexicanos, menciona además "asimetrías en la aplicación" del tratado, particularmente con medidas implementadas por Estados Unidos que "han tenido efectos directos" sobre la producción en México.

Entre estas, señala los aranceles al acero y al aluminio, un mecanismo de resolución de disputas laborales usado solo en México y medidas 'antidumping' (contra la competencia desleal) a productos como el tomate que "no tienen fundamento alguno y son contrarias al tratado".

Por ello, las empresas mexicanas exigen "criterios claros de proporcionalidad, fundamentación técnica y reciprocidad entre las partes".

Los sectores consultados coinciden en que la revisión del T-MEC debe mejorar su ejecución sin cambiar sus capítulos vigentes.

Esto supone "defender las reglas de origen actuales, garantizar el funcionamiento efectivo de los mecanismos de solución de controversias, preservar el libre acceso al mercado regional y fortalecer la competitividad trilateral frente a terceros países", señala el documento.