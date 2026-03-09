Ebrard adelanta que México y Canadá iniciarán en mayo pláticas bilaterales sobre la revisión del T-MEC

Los gobiernos de México y Canadá ⁠iniciarán en ⁠mayo conversaciones bilaterales sobre la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), dijo este lunes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

"Siempre hemos dicho que nosotros estamos a favor de que el acuerdo tenga sus características trilaterales pero hoy por hoy no ⁠sabemos en ⁠qué ⁠fecha van a iniciar ⁠sus conversaciones Estados Unidos y Canadá (...) Nosotros con Canadá iniciamos en mayo", dijo a Ebrard a reporteros.

