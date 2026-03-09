Lectura 1:00 min
Ebrard adelanta que México y Canadá iniciarán en mayo pláticas bilaterales sobre la revisión del T-MEC
Los gobiernos de México y Canadá iniciarán en mayo conversaciones bilaterales sobre la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), dijo este lunes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
"Siempre hemos dicho que nosotros estamos a favor de que el acuerdo tenga sus características trilaterales pero hoy por hoy no sabemos en qué fecha van a iniciar sus conversaciones Estados Unidos y Canadá (...) Nosotros con Canadá iniciamos en mayo", dijo a Ebrard a reporteros.
