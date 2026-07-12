La resiliencia del transporte ha permitido enfrentar retos como alza de combustibles: ANTP

Resiliencia. La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) ha buscado desde su fundación desarrollar estrategias que ayuden a sus afiliados a mantener la competitividad, pese a los retos coyunturales que se presenten, en donde la capacitación, la sostenibilidad, la regulación y la tecnología se utilicen también para mejorar la seguridad vial, comentó su presidente Alex Theissen.

Como muestra de ello, recientemente lanzaron una maestría en seguridad vial en colaboración con el Instituto Mexicano del Transporte (del gobierno federal) para ayudar a los transportistas a preparar mejor a sus operadores y mitigar la escasez de los mismos. Además, en septiembre comenzarán un diplomado para ejecutivos de transporte, de la mano del Tec de Monterrey, con la intención de que se conozca al sector desde todas sus aristas.

“Estamos a la mitad de un año complicado. Hay muchos problemas relacionados con el entorno que nos impactan. No controlamos el precio del diésel que se ha elevado de forma relevante o el bajo crecimiento económico, pero sí está en nuestras manos y se puede avanzar en algunas cosas con todos los actores relacionados para que la afectación no sea mayor. Hemos aprendido que hay que ser resilientes: levantarse de las adversidades y enfrentar obstáculos con un aprendizaje que fortalece”, comentó su presidente Alex Thiessen.

Durante el 26 Foro Nacional de Transporte de Mercancías, que tuvo como slogan la resiliencia, destacó que la incorporación de inteligencia artificial en los diversos procesos del sector transporte se ha convertido en un factor fundamental para preservar la competitividad del sector porque cada vez más se tiene la posibilidad de ser predictivos, incluso en entornos complejos por factores externos.

Entre los asociados a la ANTP, que suelen intercambiar sus experiencias operativas, se encuentran: Alpura, Bachoco, Barcel, Baja Ferries, Cemex, Coca-Cola FEMSA, Fábrica de Jabón La Corona, Ferromex, Bimbo, Grupo Modelo y La Costeña.

Carreteras y robos

Entre los participantes en el foro estuvo el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos, quien destacó que la mala condición de la infraestructura carretera en el país se mantiene como uno de los grandes retos que deben atender las autoridades por los diversos efectos que eso tiene.

“La Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) refiere que, de los más de 50,000 km de carreteras federales, solamente el 20% está en nivel A, es decir en condiciones para un libre flujo de tránsito, lo que es una cifra relevante por el espacio para mejorar. Con las malas carreteras tenemos que detenernos, hacer maniobras complejas y eso incrementa el riesgo de accidentes viales y robos”, comentó.

Sobre el tema de robos, que además mantiene la tendencia de que son más violentos, el presidente de la ANTP dijo que se trata de un problema que no se ha podido disminuir como es deseado y que en su caso cuenta con comité dedicado al tema que tiene estrecha relación autoridades de diferentes niveles de gobierno para evitar, prevenir, recuperar y controlar el asunto.

Sin embargo, reconoció que se trata de un problema que no se acaba de un día para otro, por ello reiteró que el uso de las nuevas tecnologías debe ser un aliado y prevenir con algoritmos.