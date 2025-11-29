Pérdidas por robo al autotransporte de carga en México supera los 7,000 millones de pesos

El robo al autotransporte de carga en México se incrementó de cerca de 14,300 atracos ocurridos en 2022 a casi 16,000 en 2025. En 68% de los casos se cometieron con violencia. Las pérdidas anuales por ese delito se calculan en más de 7,000 millones de pesos.

Alejandro García Medina, director de Nuevos Productos de la consultora especializada en materia de seguridad logística IA27, explicó que en 2019 se registraron más de 13,000 atracos; en 2021, la cantidad bajó a 12,500; en 2022 fueron cerca de 14,300; en 2023 alrededor de 14,500; en 2024 cerca de 16,000 y todo parece indicar que en 2025 se superarán los 16,000 robos.

Si bien los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Fiscalía General de la República (FGR), muestran que, de enero a septiembre de 2025 se ha registrado una reducción en el robo a transporte de carga respecto del mismo periodo del año anterior, y los registros de vehículos asegurados robados también muestran un decremento, la preocupación en el sector se mantiene, sobre todo porque la incidencia ya es mayor que la registrada antes de la pandemia de Covid-19, que provocó un descenso en la incidencia.

Datos del SESNSP y de la FGR sistematizados por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), refieren que entre enero y septiembre de 2024 se abrieron 10,445 carpetas de investigación relacionadas, tanto por robo a transporte en el ámbito federal, como del local, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron 8,638. Eso quiere decir que hubo una reducción de 16.9%.

En entrevista, Leonardo Gómez Vargas, presidente de la ANTP, dijo que en la industria se tiene una percepción diferente de la que expone la autoridad, porque lo que todo mundo quiere es que no lo asalten. “Todos queremos ser parte de ese 16% y no del 84% que se siguen robando”.

Destacó que si se comparan las cifras de octubre con las de septiembre de 2025 se observa un incremento, tanto en el fuero federal (del 7%), como en el fuero común (del 15%) y promediados ambos el incremento fue del 11%.

Ya se cometen más robos que antes de la pandemia de Covid-19

En tanto, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) en los últimos seis años se han robado cada año un promedio de 8,243 vehículos pesados asegurados, de los cuales alrededor de 60% se han recuperado.

Las estadísticas de esa organización muestran que, de octubre de 2024 a septiembre de 2025, se reportó el robo de 9,242 vehículos pesados (25 diarios, en promedio), de los cuales 71 fueron autobuses, 1,315 camiones, 3,575 semirremolques y 4,103 tractocamiones. En 68% de los casos el robo fue con violencia.

Si bien los números de octubre a septiembre de cada par de años, indican que en el último año bajó 4.2% el número de robo de equipo pesado en México, las cifras son mayores a las que se registraron en ese periodo de 2019 a 2020.

Infográfico EE

Por otra parte, en los últimos seis años, en promedio, sólo 60% de los vehículos pesados robados asegurados fueron recuperados.

Si se analiza por tipo de vehículo, en promedio, en estos últimos seis años, se recupera 43% de los autobuses; 66% de los camiones, 59% de los semirremolques y 58% de los tractocamiones.

Al respecto, la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, llamó la atención en que en los últimos años ha venido disminuyendo el porcentaje de equipo pesado asegurado recuperado.

Scania invirtió 200 millones de pesos en México en 2025 Infográfico EE

De octubre de 2019 a septiembre de 2020 se recuperó 67%; en el mismo periodo de 2020-2021 fue 66% y en el de 2024-2025 fue 59%.

Dijo que el robo de tractocamiones asegurados está asociado al robo de mercancías, lo cual tiene un impacto importante para las empresas y las cadenas de suministro.

De acuerdo con la ejecutiva de la AMIS, las aseguradoras pagan anualmente entre 6,000 y 7,000 millones de pesos por concepto del importe de los valores comerciales del equipo pesado asegurado robado.

Según información de la industria, en los últimos años las primas de seguros para vehículos pesados se han incrementado entre 15 y 20%. La póliza de seguro de un tractocamión nuevo cuesta alrededor de 250,000.

Los registros de la AMIS señalan que, tomando en cuenta los registros de equipo pesado asegurado y recuperado entre enero y septiembre de cada año, en 2025 se observa una disminución comparada con los registros de 2023 y 2024, pero es superior a los ocurridos en 2020, 2021 y 2022.

Infográfico EE

Municipios con mayor incidencia

Los diez municipios donde ocurrieron más asaltos de vehículos pesados asegurados fueron San Luis Potosí, San Luis Potosí; Puebla, Puebla; Querétaro, Querétaro; Cuautitlán Izcalli, Estado de México; Esperanza, Puebla; Tecamac, Estado de México; Ecatepec, Estado de México, Veracruz, Veracruz; Tepotzotlán, Estado de México y Acatzingo, Puebla, en ese orden.

Al respecto, Alejandro García Medina, señaló que más de 50% del robo al transporte de carga sucede en menos de cuatro estados. Comentó que las carreteras del Estado de México siempre han sido inseguras para los autotransportistas, pues es donde ocurre la mayor cantidad de asaltos. Tan solo en octubre pasado ahí se cometieron casi 20% de los delitos de ese tipo que se registraron a escala nacional.

Otra entidad que ha ido cobrando relevancia por la cantidad de atracos que ocurren en su territorio es Puebla, con 17% y Guanajuato con 14% de las incidencias.

En opinión del reconocido consultor, la principal causa por la que se concentra el mayor número de asaltos en esas entidades es por la actividad económica que tienen, simplemente porque entre más actividad económica haya más autotransportes pasarán con mercancía.

Sin embargo, destacó que hay casos como la Ciudad de México en donde sólo se da el 1% de los robos de todo el país.

Prefieren abarrotes y materiales para construcción

Por otra parte, un reporte de la ANTP refiere que, con base en datos de la FGR, en octubre pasado, 29.93% de la mercancía robada fue alimentos y abarrotes; 7.73 fueron materiales para construcción, concretamente cemento, varilla, pega azulejo, ladrillos y blocks; 3.43% refacciones y productos automotrices y electrónicos; y 3.67% línea blanca.

Al respecto, Alejandro García Medina, de IA27, expuso que en el argot de los delincuentes que se dedican a asaltar vehículos de carga existe la frase de que el objetivo es “robar lo que ya está vendido”, es decir, van por productos para los cuales ya tienen comprador antes de cometer los delitos.

Tramos carreteros más peligrosos

De acuerdo con ANTP, los tramos carreteros con mayor incidencia delictiva son los siguientes por entidad:

Estado de México

Boulevard Manuel Ávila Camacho-Lechería-Chamapa.

Circuito Exterior Mexiquense-Entronque San Isidro-Cuautitlán Izcalli.

Avenida Paseos del Bosque- Cuautitlán Izcalli.

Autopista México-Querétaro (Tepotzotlán-Palmillas) 57 D.

Autopista México-Pachuca

Puebla

San Martín Texmelucan-Esperanza. Puebla-Orizaba.

Guanajuato

Celaya – Irapuato León. Lagos de Moreno – Guadalajara.

Michoacán

Carretera Federal 14D. (Morelia-Pátzcuaro-Uruapan).

Carretera 15D Carretera Morelia – Guadalajara.

Autopista 37 Uruapan – Purépero

Carretera Morelia – Guadalajara.

San Luis Potosí

Autopista 57 San Luis Potosí – Matehuala.

Autopista 49 San Lluis Potosí – Salinas de Hidalgo – Zacatecas.

Carretera 49D San Luis Porosí – Soledad de Graciano.

Autopista 80D San Luis Potosí – Lagos de Moreno.

Querétaro

Querétaro-Celaya.

Palmillas-El Sauz Hidalgo.

Autopista México-Pachuca (Otumba-Tizayuca).

Arco Norte (Pachuca -Tuxpan, Tula – Plaza de Cobro Querétaro).

Tepeji del Río-Polotitlán.

Los delincuentes prefieren la oscuridad

En otro aspecto, Alejandro García Medina, expuso que el rango de horario con mayor porcentaje de robos en octubre de 2025 fue de 21:01 horas a 03:00 horas con 31% de los robos.

Los estados con mayor número de robos en el mes fueron Estado de México, con 19% de los atracos, seguido por Puebla con 17%.

Por tipo de vehículo robado en ese mes encabeza la lista el llamado rabón que aumentó de 21 a 31 robos por cada 10,000 unidades respecto del mes anterior.

Sin embargo, en octubre de 2025 el full fue el primer lugar con aumento de robos mensual de 72% con 26 robos por cada 10,000 unidades, seguido del rabón con un aumento de 47% y tráiler con 13%.

AI27 señala que de enero a septiembre de 2025 Estado de México concentró 23% de los robos seguido por Puebla, con 11%; Guanajuato, 11%; San Luis Potosí, 10%; Jalisco, 8%; Querétaro 8%; Veracruz, 7%; Nuevo León, 5% e Hidalgo, 3%. El directivo de la empresa que monitorea a más de un millón de viajes al año comentó que actualmente se cuentan con desarrollos tecnológicos basados en inteligencia artificial que permite predecir qué carga tiene una alta probabilidad de ser robada y en dónde.

Lo relevante, indicó es que las autoridades podrían utilizar ese tipo de sistemas para incorporarlo a sus estrategias de prevención y seguimiento de ese tipo de delitos. En opinión del especialista es necesaria una mayor coordinación entre el sector privado y el sector público para prevenir el robo al autotransporte.

Por otra parte, indicó que lo delicado es que hay poblaciones en donde gran parte de las personas que las habitan se dedican a esa actividad ilícita. En otro aspecto, expuso que el problema afecta más a las pequeñas empresas de transporte de carga y logísticas. Expuso que, en promedio, la carga de un camión que transporta shampoos, desodorantes o abarrotes, cuesta entre 800,000 y 900,000 pesos.

Si bien las empresas que produjeron esos productos tienen un seguro lo cierto es que entra en el costo de la mercancía, por lo cual, entre más sube el costo de las primas de los seguros más sube el costo de los productos. Afecta más a las pequeñas empresas En ese sentido, Alejandro García Medina recordó que más de 70% de los transportistas del país son hombre-camión o empresas que tienen de uno a cinco camiones y es muy común que cuando ocurre un robo de mercancía, el dueño de esta le exige al transportista que se la pague, lo cual, en caso de verse obligado a hacerlo, los coloca en una situación muy delicada, porque puede quebrar o bien no tener serias dificultades para pagar su nómina.

Eso, lo que ocasiona es que haya menos empresas porque muchas terminan en quiebra. Adicionalmente muchas aseguradoras se estaban retirando de ese mercado por el elevado número de siniestros.

El especialista comentó que hay dos factores que inciden en la seguridad de las empresas transportistas. Uno es el desorden con el que operan, con muchos puntos de fuga de información que los hace altamente vulnerables y el segundo, es que dado el déficit de operadores toleran muchos actos disciplinarios de éstos. En tanto, Leonardo Gómez Vargas, enfatizó que testimonio de operadores y empresario del sector refieren que cada vez es más alta la violencia con la que se cometen los atracos.

Además, mencionó que se puede tener asegurado el vehículo y la carga y se cuente con instrumentos tecnológicos de rastreo o de comunicación, pero también los delincuentes utilizan tecnología para cortar señales y comunicaciones. Por ello, en las mesas de trabajo con las autoridades han manifestado su petición de construir paz, aplicando la ley y el Estado de derecho, lo cual implica mayor coordinación de los tres niveles de gobierno y el uso de mayor inteligencia para prevención y persecución del delito.

Otro elemento es la propia colaboración como industria en prevención y reporte de ilícitos, así como el empleo de más tecnología para prevenir atracos, abundó.