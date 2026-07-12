Trigo subió ante intensificación de guerra en Ucrania

Los futuros del trigo en Estados Unidos y Europa subieron el viernes a sus niveles más altos desde finales de mayo, debido a que los operadores reaccionaron ante los indicios de una escalada en la guerra entre Rusia y Ucrania y a las perspectivas de una reducción de las existencias de trigo, dijeron analistas.

El maíz y la soya subieron después de que un informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronosticara existencias mundiales de cereales y semillas oleaginosas inferiores a lo esperado.

El trigo de septiembre de la Bolsa de Chicago subió 20.5 centavos, o 3.3%, a 6.4025 dólares por bushel, tras los 6.4925 dólares, su máximo desde el 27 de mayo. El trigo de septiembre de Euronext subió 5.5 por ciento.

El maíz de diciembre de la CBOT subió 9 centavos, o 2%, a 4.61 dólares el bushel, y la soya de noviembre subió 8 centavos, o 0.7%, a 11.8950 dólares el bushel.

El trigo lideró las alzas debido a las preocupaciones sobre el suministro de Rusia, el principal exportador mundial del cereal. Rusia suspendió temporalmente los envíos a través del canal Don-Azov, una vía navegable que une el río Don con el mar de Azov, según indicaron dos fuentes del sector de la exportación de cereales, tras un ataque ucraniano el viernes contra 13 buques rusos en el mar de Azov.