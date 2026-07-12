Tamaulipas reporta cero montos observados en Cuenta Pública 2025

Tamaulipas no registró montos observados ni cuantificados en la primera entrega de informes de auditoría de la Cuenta Pública 2025 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) de la entidad, Norma Angélica Pedraza Melo.

La funcionaria señaló que el estado únicamente recibió una recomendación, la cual fue atendida en tiempo y forma, como resultado del proceso de fiscalización.

Pedraza Melo indicó que la revisión verificó que la distribución y transferencia de las participaciones federales, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia las entidades federativas y municipios, se realizara conforme al marco normativo y las fórmulas establecidas.

En el caso de Tamaulipas, los resultados del informe determinaron una gestión adecuada en la distribución y pago de participaciones federales a los municipios del estado.