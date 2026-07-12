Michoacán acumula 1,964 millones de dólares de inversión extranjera

Michoacán acumuló 1,964 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en proyectos registrados o en desarrollo entre el tercer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2026, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Los recursos provienen de empresas de Estados Unidos, España, Alemania, Japón, Suiza, Brasil, Países Bajos, Italia, Luxemburgo, Chile, Reino Unido, Bélgica, China, Hong Kong y Dinamarca, entre otros países.

El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, destacó que la captación de inversión extranjera responde al trabajo para fortalecer la competitividad de la entidad y ampliar las oportunidades para la llegada de capitales.

“Cada inversión que llega al estado representa nuevas oportunidades de desarrollo, impulsa la generación de empleos formales y fortalece el bienestar de las familias. Seguiremos trabajando para que más empresas encuentren en Michoacán las condiciones para crecer, invertir y contribuir al desarrollo económico de la entidad”, señaló el funcionario.