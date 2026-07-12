Crudo cerró al alza por preocupaciones sobre suministro

Los precios del petróleo cayeron el viernes tras la última ronda de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, ya que los operadores se mostraron esperanzados en que el tráfico marítimo se reanude finalmente en el Estrecho de Ormuz, aunque los precios cerraron la semana con fuerte subida.

Los futuros del Brent bajaron 29 centavos, o 0.38%, a 76.01 dólares el barril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cayó 67 centavos, o 0.93%, a 71.41 dólares. La mezcla mexicana de exportación perdió 0.62% a 66.77 dólares el barril.

En la semana, el Brent registró un alza de alrededor del 5% y el WTI un aumento de aproximadamente el 4 por ciento. El crudo mexicano ganó 6.53 por ciento.

Con el fin de los ataques aéreos recíprocos y la promesa de reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán esta semana, los operadores esperaban con interés la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Las fuerzas armadas iraníes lanzaron el jueves ataques contra infraestructuras militares estadounidenses en los Estados del golfo Pérsico, tras los ataques de Washington contra las provincias costeras del sur y del este de Irán.

Los precios recortaron sus ganancias después de que un reporte de Reuters indicó que negociadores qataríes se encontraban en Irán para reunirse con funcionarios iraníes en un intento por rebajar las tensiones y crear las condiciones necesarias para que continúen unas negociaciones más amplias. Por otra parte, la prensa iraní informó de múltiples explosiones en el sur de Irán. La zona incluía Bushehr, donde se encuentra una de las centrales nucleares del país.

La reciente escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán podría afectar la previsión de la Agencia Internacional de la Energía de un importante excedente en el mercado del petróleo el próximo año, señaló la propia agencia.

Estos acontecimientos han retrasado la reapertura total del Estrecho de Ormuz, por el que circulaba alrededor del 20% del suministro diario mundial de petróleo y gas antes del inicio de la guerra el 28 de febrero.

Por otra parte, la AIE revisó a la baja sus previsiones sobre la producción de petróleo ruso debido a los ataques ucranianos contra la infraestructura energética del país, informó la agencia el viernes.