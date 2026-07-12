Confianza en el peso en Chicago sube a su mejor nivel desde febrero

Los inversionistas en Chicago están confiados en que el peso se seguirá apreciando frente al dólar, situación que se vio reflejada en sus posiciones especulativas a favor de la moneda mexicana la semana pasada y anotaron su mejor nivel desde finales de febrero.

Las posiciones especulativas netas largas o a favor del peso en el Chicago Mercantile Exchange (CME), subieron la semana comprendida entre el 3 y 10 de julio. Los contratos a la espera de una apreciación del peso se incrementaron en 9.16% o 6,500 contratos, de 70,900 a 77,400 contratos.

Dicha cifra representa su mayor nivel desde la semana que finalizó el 27 de febrero, cuando fueron por 82,900 contratos.

Expertos de Monex Casa de Bolsa aseguraron que este ajuste fue influenciado principalmente por factores como el reporte de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, el escalamiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, y el inicio oficial de la revisión del T-MEC.

Escribieron que, “considerando los datos, resulta evidente que el posicionamiento especulativo a favor del peso mexicano refleja una notable restauración de la confianza, lo que llevó a los contratos netos a máximos de cuatro meses”.

Hacia adelante, consideraron que el comportamiento del peso seguirá condicionado por el desarrollo del proceso de revisión del T-MEC y la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos. “Asimismo, la volatilidad cambiaria se mantendrá sujeta a la fragilidad de la tregua temporal en Medio Oriente, lo que a su vez determinará la permanencia de la prima de riesgo geopolítico en los mercados”.

Sin cambios

El peso se mantuvo sin cambios frente al dólar la semana pasada.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda cerró en 17.4779 pesos por dólar, una apreciación de 0.39% o 6.76 centavos el viernes pasado. En su comparación semanal, la divisa no presentó cambios.

En lo que va de julio, el peso avanza 0.12% frente al billete verde y en lo que va del año se aprecia 2.94 por ciento.

Analistas de Banamex escribieron que el peso se apreció marginalmente en la semana al cerrar en los 17.47 pesos por dólar. “Asimismo, no se descartan mayores periodos de volatilidad en el futuro cercano, con lo que reiteramos como próximo techo el nivel de 18.00 pesos por dólar”.

Por su parte, Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base, advirtió que los riesgos de depreciación para el peso mexicano siguen aumentando.