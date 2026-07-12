“Nunca me criaron como campeona de Grand Slam”: Linda Noskova

Linda Noskova debutó como campeona de Grand Slams en Wimbledon 2026, después de derrotar en tres sets (6-2, 5-7, 6-3) en una final 100% checa a Karolina Muchova.

Ambas lloraron durante la ceremonia de premiación, pero con diferentes escenas. Muchova agradecía la presencia de sus padres en la cancha principal del All England Club, mientras que Noskova soltó un beso al cielo dedicado a su madre.

“Hay una persona a la que quiero agradecer: mi madre. Sin ella, definitivamente no estaría aquí, así que gracias”, señaló en su discurso, con los ojos de cristal enfocados hacia arriba.

Noskova tiene 21 años. Perdió a su madre a los 19 tras una larga batalla contra el cáncer. Un día después de esa pérdida, se presentó a jugar en Wimbledon 2024, donde sólo alcanzó a llegar a segunda ronda.

A pesar de ese episodio tan duro, logró sus primeros títulos en el WTA Tour: el Abierto de Monterrey en agosto de 2024 y el de Berlín en junio de 2026, ambos de categoría 500. Pero su máxima estrella fue Wimbledon 2026, el que hasta ahora es su único Grand Slam.

Y en ese contexto recordó sus orígenes humildes, sobre todo, respecto a su camino para convertirse en tenista profesional.

“Mi vida nunca estuvo destinada a ser así. Nunca me criaron como una campeona de Grand Slam y todavía me resulta surrealista decirlo. Creo que lo fundamental es que no soy arrogante. Soy una persona con los pies en la tierra, precisamente porque no me criaron de esa manera”, dijo en entrevista con WTA.

Noskova venció a Ella Seidel, Camila Osorio, Sorana Cirstea, Madison Keys, Elise Mertens, Marta Kostyuk y Karolina Muchova para quedarse con el título de Wimbledon.

Significó el sexto título de Chequia en singles femenil de Wimbledon en la Era Abierta, siendo el tercer país con la mayor cantidad, únicamente, detrás de Alemania (8) y Estados Unidos (29).

“Siento que mi trayectoria y la de mis compañeros tenistas checos fueron muy diferentes. Pero creo que algo en común es que podemos fijarnos en la historia. El hecho de que nuestro país sea tan pequeño nos permite admirar a las grandes leyendas, sus títulos y pensar que si ellos ganaron, ¿por qué nosotros no?”.

Fue ahí donde entró el recuerdo de sus orígenes. Linda Noskova nació en pueblo de alrededor de 1,000 habitantes llamado Bystricka donde vivió “una crianza rural” rodeada por bosques y montañas, según ha relatado ella misma.

Su padre trabajaba en ferrocarriles y su madre, según una nota de WTA, tuvo que aceptar empleos de limpieza y lavandería para ayudar a solventar la carrera de su hija como tenista.

Por ello toma con humildad el momento de su primer título de Grand Slam, que le significó un premio de 4.17 millones de euros, además del reconocimiento internacional.

“Mis padres y mi familia siempre me han apoyado mucho en mi trayectoria, pero no fueron precisamente quienes planificaron todo. Siempre quisieron que tuviera una vida bonita y feliz. Si eso hubiera sido en la escuela o en la cancha habrían estado contentos”, agregó la nueva campeona.

“En algún momento te das cuenta de si quieres dedicarte a esto en serio y llegar a estos momentos. El camino nunca es fácil, pero estos son los momentos por los que juego tenis. Cuando vi que preparaban el trofeo para una de nosotras (Karolina Muchova o ella), pensé en que no iba a dejar escapar la oportunidad”.

Linda Noskova se unió a Petra Kvitova (en 2011) como las únicas checas en debutar en una final de Wimbledon y ganarla.

Ascenderá al ranking más alto de su carrera, séptima, a partir de este lunes, aunque seguirá trabajando con la modestia que le enseñaron en casa.

“Este título significa muchísimo. Significa que si me centro en mí misma, si disfruto de mi tiempo en pista, si soy consciente de que puedo ganar y mantengo la cabeza baja, yendo punto a punto, realmente puedo ganar un torneo así”, concluyó Noskova.