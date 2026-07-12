México espera 3 años por podio más alto en Medio Maratón de la CDMX

Hace tres años que un atleta varonil y femenil mexicano no gana el primer lugar del Medio Maratón CDMX. Sin embargo, este año, Jorge Luis Cruz Pérez subió en tercer lugar.

El último ganador de casa fue en 2023 cuando Jesús Nava Águila cruzó en 1:05:58 segundos, en un año atípico porque ese podio lo dominaron mexicanos, con Francisco Javier González y Everardo Moreno, en el segundo y tercer lugar.

Hoy, en el estrado de premiación ubicado bajo el Ángel de la Independencia, Jorge recibió su premio por lograr el tiempo de 01:06:07 horas. Simon Maywa (Kenia) con 01:04:36 y Abel Chelangat (Uganda) marcaron el margen más alto.

En el 2024, el mismo Jorge Luis Cruz Pérez, quedó tercero, deteniendo el cronómetro en 1:05:32. Sin embargo, el primer y segundo sitio lo ganaron los kenianos Frederick Yeko Domongole con tiempo de 1:04:37 y Abel Kipkirui Mutai con crono de 1:05:15.

En cuanto a la rama femenil, la espera sigue su curso, pues precisamente hace tres años, la mexicana Adela Honorato, lo ganó. Cabe destacar que, este 2026, Adela ganó el 21K del Día del Padre (el Medio Maratón más antiguo de Latinoamérica) con un tiempo de 1:14:34.

En las 2025 y 2024 dos mexicanas subieron en el tercer escalón. El año pasado fue Kathia Mirell García Barrios (1:19:19) junto a las kenianas: Marion Jepkonga Kibor (1:12:48) y Daizy Jemutai Rutto (1:15:36.) y en el 2024, Mayra Sánchez Vidal (1:15:47) acompañó a las kenianas en el estrado.

En la rama femenil, en 14 años, nueve mexicanas han ganado el primer lugar del podio. La última fue Adela Honorato(2023) con un tiempo de 1:15:16. En este periodo de tiempo, el récord lo ostenta la mexicana Brenda Comenares con 1:08:59 en el 2016.

Mientras que, en la rama varonil, cinco mexicanos han subido a lo más alto del podio desde el 2012. Jesús Nava fue el último. Sin embargo, el récord de tiempo le pertenece al ugandés Martin Magengo Kiprotich con un tiempo de 01:03:22.