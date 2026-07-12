Acciones de SK Hynix subieron 12.76% en su debut

Las acciones del gigante surcoreano de semiconductores, SK Hynix, cerraron con un repunte mayor de 10% en su histórico debut en la Bolsa electrónica, Nasdaq, el viernes.

La euforia de los inversionistas por la tecnológica de Corea del Sur alimentó el apetito por los papeles que convencieron a los inversionistas.

Los títulos de la firma coreana escalaron 12.76% a 168.01 dólares.

Con una valoración que supera el billón de dólares, la compañía surcoreana, que sería la segunda en relevancia después de Samsung en aquel mercado, recaudó 26,500 millones de dólares mediante la oferta de American Depositary Receipt(ADR) a 149 dólares.

La empresa de Icheon salió a Bolsa mediante los ADR que representan las acciones de la empresa en su mercado de origen y se comercializan en los mercados públicos de Estados Unidos.

El debut reforzó el apetito por emisoras vinculadas a memoria y semiconductores, insumos relacionados con la Inteligencia Artificial.

“La empresa debutó en el Nasdaq tras concretar la mayor Oferta Pública Inicial de una compañía extranjera en Estados Unidos, gracias a una sólida demanda de inversionistas”, aseguraron analistas de GBM Research.

Añadieron que el optimismo responde a su liderazgo en memorias de alto ancho de banda, componente clave para la infraestructura de IA, así como a su posición como proveedor estratégico de NVIDIA y a las expectativas de que la escasez de memoria continúe por los próximos años.

Dudas entre los inversionistas

Las acciones de SpaceX, empresa de servicios aeroespaciales, telecomunicaciones e inteligencia artificial, luego de debutar con gran euforia, se han enfrentado a una fuerte corrección y volatilidad debido a preocupaciones sobre sus valoraciones a futuro y anuncios de emisión de deuda.

Los papeles de la firma de Elon Musk cayeron 4.51% a 145.3 dólares cada una el viernes pasado.

Los títulos de SpaceX acumularon un alza cercana al 55% desde su precio inicial de 135 dólares hasta un máximo récord intradía de 225.64 dólares. Sin embargo, desde ese precio, presentan una caída de 35.59 por ciento.

Desde que comenzó a cotizar en Bolsa el pasado 12 de junio, a la fecha, sus acciones han ganado 7.62 por ciento.

Al disiparse el entusiasmo de los inversionistas, el precio se ajustó rápidamente a la baja. En valor de capitalización la firma alcanza 1.03 billones de dólares.

Expertos de Valores Mexicanos (Valmex) Casa de Bolsa, consideraron que SpaceX enfrentará varios desafíos en los próximos meses.

“La firma desarrolla tecnologías de alta complejidad, incluyendo Starship y soluciones de inteligencia artificial, lo que implica riesgos de retrasos, fallas técnicas, sobrecostos y dificultades para escalar operaciones”, explicaron en una nota de análisis.

Además, detallaron que gran parte del crecimiento de Space X depende de una alta dependencia de Starship.

“Una parte importante de la estrategia de crecimiento de la compañía depende del éxito de Starship. Cualquier retraso en su desarrollo o problemas técnicos podría afectar significativamente los planes de expansión de largo plazo”, informaron los analistas.