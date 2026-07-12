Meta podría enfrentar multa

Meta Platforms, una de las llamadas “Siete Magníficas” en el mercado bursátil estadounidense, enfrenta una posible multa por parte de las autoridades de la Unión Europea, luego de que un informe preliminar concluyó que la compañía infringió la Ley de Servicios Digitales con el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales Instagram y Facebook.

La Comisión Europea dijo que la construcción de esas plataformas resulta amenazante para el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos menores de edad y adultos vulnerables.

Las autoridades europeas agregaron que las medidas de mitigación propuestas por la compañía fundada por Mark Zuckerberg no mostraron eficacia en atajar los riesgos resultantes de su diseño adictivo.

Meta tendrá la posibilidad de impugnar los resultados del informe preliminar y en caso de que las violaciones sean ratificadas podría enfrentar una multa de hasta 6% de los ingresos anuales obtenidos a nivel mundial, con base en la gravedad, recurrencia y duración de la infracción. De acuerdo con estimaciones de analistas la multa podría rondar casi 12,000 millones de dólares.

Apple presentó el viernes una demanda contra OpenAI y dos antiguos empleados, alegando la apropiación indebida de sus secretos comerciales para beneficiar la incursión de la empresa propietaria de ChatGPT en el sector del hardware de consumo, en una dramática escalada de la tensión que ya se venía gestando entre ambas compañías.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, alega una acción coordinada para sustraer información confidencial de Apple, incluidos diseños de productos, procesos de fabricación y estrategias de la cadena de suministro.

Apple alegó que Chang Liu no devolvió un computador portátil de trabajo proporcionado por la empresa y que, posteriormente, aprovechó un fallo de autenticación para acceder a la red interna de Apple, descargando "docenas de archivos confidenciales de Apple relacionados con el hardware".

Más de 400 antiguos empleados de Apple trabajan ahora para OpenAI, según indicó Apple en la demanda, agregando que "no es de extrañar" que algunos de ellos tengan conocimiento de su información confidencial

Value Casa de Bolsa recibió un recorte en la perspectiva de su nota crediticia por parte de la calificadora Moody’s Local MX, debido a las presiones recientes que sufrió en su Índice de Capitalización (ICAP).

La agencia cambió la perspectiva de la calificación crediticia de Value Casa de Bolsa de ‘estable’ a ‘negativa’; ello debido a que su ICAP actual se ubicaba a tan solo 0.1% del límite precautorio regulatorio de 10.5% durante el primer trimestre de 2026.

Al mismo tiempo, Moody’s Local MX ratificó la clasificación crediticia en escala local de Value Casa de Bolsa en ‘BBB+.mx’, o el octavo nivel en la clasificación local de activos con grado de inversión.

El cambio en la perspectiva de la calificación implica que la empresa podría recibir un recorte en su calificación crediticia en escala loca en el futuro cercano.

Grupo Gicsa, una empresa mexicana de bienes raíces, dijo que pagará 431.8 millones de pesos de un bono colocado en 2019.

El pago anticipado del bono, que pagaba una tasa de interés bruta anual de 5.75%, se llevará a cabo el 21 de julio, con base en los acuerdos adoptados por la asamblea de accionistas de Gicsa de agosto del año pasado.

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