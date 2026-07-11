Trolebús Ixtapaluca: estaciones, recorrido y cómo conectará con Chalco-Santa Martha

El Trolebús Ixtapaluca será una nueva alternativa de transporte para los habitantes del oriente del Estado de México. El proyecto, que actualmente se encuentra en construcción, busca reducir hasta 45 minutos los tiempos de traslado y fortalecer la conexión con la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Martha.

La obra forma parte de los proyectos estratégicos del Plan Oriente, impulsado por los gobiernos federal y estatal para mejorar la movilidad entre esta región y la Ciudad de México.

¿Cuál será el recorrido del Trolebús Ixtapaluca?

La nueva ruta recorrerá poco más de 10 kilómetros. Iniciará en Ixtapaluca y enlazará con la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Martha, lo que permitirá ampliar la red de transporte eléctrico en la zona oriente del Valle de México.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto contempla una inversión de 2 mil 500 millones de pesos y beneficiará a más de 900,000 habitantes. Además, se estima que alrededor de 40 mil personas utilizarán diariamente este sistema de transporte.

Estas serán las estaciones del Trolebús Ixtapaluca

La línea contará con 12 estaciones distribuidas a lo largo del recorrido:

Caseta Vieja

Cerro del Elefante

UES Ixtapaluca

Hacienda Ojo de Agua

Santa Bárbara

Carretera Internacional

Acozac

Vigilantes

Ixtapaluca Centro

Cruz Roja

Camino a San Francisco

San Buenaventura (terminal)

Asimismo, el proyecto contempla la construcción de un paradero con bahías para transporte público que facilitará la conexión con rutas alimentadoras.

¿Cómo conectará con el Trolebús Chalco-Santa Martha?

El Trolebús Ixtapaluca estará integrado a la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Martha mediante obras civiles, electromecánicas y de infraestructura que permitirán enlazar ambos sistemas.

Con esta conexión, las autoridades buscan consolidar la interconexión de la red de transporte eléctrico metropolitano y ofrecer una alternativa de movilidad más eficiente para quienes se trasladan entre el oriente del Estado de México y la Ciudad de México.

El proyecto forma parte del Plan Oriente, estrategia que busca ampliar la cobertura del transporte público, reducir los tiempos de traslado y ofrecer un servicio de movilidad más seguro, eficiente y sustentable para los habitantes de la región.