Bolsas mexicanas registraron su cuarta caída semanal

Los índices accionarios mexicanos terminaron la sesión del viernes con ganancias, en medio de una racha negativa que se ha extendido por varias semanas y tras conocer algunos datos económicos.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, ganó 0.59% a 66,496.1 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores subió 0.58% a 1,337.81 enteros.

Los indicadores registraron su segunda mejor alza en dos semanas, pese a lo que el rendimiento de cinco días fue negativo, lo que lo convirtió en el cuarto negativo seguido.

El mercado tomó en cuenta que la actividad industrial en México presentó en mayo su caída más pronunciada en cuatro meses, un desempeño que estuvo prácticamente en línea con lo esperado por los analistas.

Solo comparado con cada quinto mes, el indicador presentó su peor desempeño en siete años, sumándose a las señales de que la recuperación de la economía mexicana este año podría ser más débil de lo previsto.

En cuanto a geopolítica, el presidente estadounidense Donlad Trump anunció que su país reanudará las negociaciones de paz con Irán, solo que sin reactivar el cese al fuego que hace unos días consideró terminado.

Las preocupaciones sobre la reactivación del tráfico comercial a través del Estrecho de Ormuz continúan, por lo que los precios del petróleo, pese a caer el viernes, presentaron su mejor semana de las últimas ocho.

Probablemente las cotizaciones siguen incorporando que Banco de México reiteró, en las minutas de su última reunión, que continuará la pausa en las tasas de interés, así como perspectivas de sus miembros sobre un panorama inflacionario más favorable.

Wall Street al alza

El S&P 500 subió el viernes, cerrando cerca de un máximo histórico, impulsado por el espectacular debut en el Nasdaq de la surcoreana SK Hynix, que generó optimismo en torno a los fabricantes de chips de memoria.

El S&P 500 subió 0.42%, a 7,575.39 unidades; el Nasdaq Composite avanzó 0.29%, a 26,281.61 puntos; y el Promedio Industrial Dow Jones ganó 0.28%, a 52,637.01 enteros.

El sector de la inteligencia artificial volvió a acaparar la atención tras la apertura de SK Hynix 14% por sobre su precio de salida a Bolsa, alcanzando los 170 dólares, en una destacada cotización en Estados Unidos.