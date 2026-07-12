Michoacán registra segundo mayor crecimiento industrial

Michoacán registró el segundo mayor crecimiento de la actividad industrial del país durante marzo de 2026, con un incremento mensual de 4%, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), con base en las cifras desestacionalizadas del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El estado se ubicó por debajo de San Luis Potosí, que registró un avance de 5.1%, y por encima de Veracruz, con 3.6%. En comparación con marzo de 2025, el indicador industrial en Michoacán creció 0.8%.

En cifras originales, la actividad industrial mostró un crecimiento anual de 1.7%. Los sectores con mejor desempeño fueron la minería, con 11.2%, y las industrias manufactureras, con 3.2% respecto al mismo mes del año anterior.

La dependencia estatal indicó que los resultados reflejan el comportamiento del sector durante marzo y la contribución de ramas estratégicas al desempeño económico de la entidad.