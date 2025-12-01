Buscar
Modelo cerrará el año con inversión de 180 millones de pesos para impulsar el consumo responsable

La cervecera busca fortalecer su presencia en temas de responsabilidad social e iniciativas de consumo responsable, programas enfocados en educación, venta responsable y promoción de la moderación.

Judith Santiago

Grupo Modelo cerrará este año con una inversión de más de 180 millones de pesos en campañas para promover la moderación en el consumo de alcohol y la seguridad vial.

La compañía detalló en un comunicado que el plan contempla campañas de comunicación, activaciones en eventos masivos, ampliación de su oferta de bebidas no alcohólicas y capacitaciones a establecimientos que comercializan alcohol.

La iniciativa forma parte del programa “Brindemos por la Moderación”, con el que la cervecera busca fortalecer su presencia en temas de responsabilidad social e iniciativas de consumo responsable, programas enfocados en educación, venta responsable y promoción de la moderación.

El enfoque es presentar a la cerveza como “bebida para la moderación”, argumentando una baja graduación y opciones de versiones 0% alcohol y que está elaborada con ingredientes naturales, que se adaptan a diferentes ocasiones de consumo.

Raúl Escalante, vicepresidente de Legal y Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, comentó que las acciones se enfocan en promover decisiones más responsables mediante innovación, educación y colaboración.

“El marketing puede ser una fuerza de cambio positivo. En Grupo Modelo estamos convencidos de que disfrutar con responsabilidad es la decisión correcta y que, la innovación, la educación y la colaboración son claves para influir en comportamientos más responsables en cada espacio donde estamos presentes”, manifestó Raúl Escalante en un comunicado.

La empresa cervecera ha estado presente en festivales y ferias nacionales como el Corona Capital o Nascar Mexico City Weekend donde ha difundido información, dinámicas y muestras de su portafolio 0% alcohol.

Paralelamente, impulsa programas de venta responsable a través de la capacitación a establecimientos y vendedores, para prevenir la venta de alcohol a menores.

Al aumentar su oferta de cerveza, la bebida de la moderación, y opciones no alcohólicas como Corona Cero y Model0%, Grupo Modelo acompaña a los mexicanos en sus momentos positivos y busca fomentar hábitos enfocados en el bienestar y el equilibrio.

Grupo Modelo, fundado en 1925 y parte de Anheuser-Busch InBev, cuenta con 17 marcas nacionales, como Corona Extra, Corona Cero, Negra Modelo, Modelo Especial, Model0%, Pacífico y Victoria.

