Corona eleva apuesta por nuevos segmentos a 100 años de su fundación

Corona, la marca insignia de Grupo Modelo, celebra su centenario en un nuevo entorno de negocios, donde busca adaptarse a los cambios en los gustos de los consumidores y apostar por nuevas tendencias, tales como el segmento de cerveza sin alcohol.

“Tenemos un portafolio de productos en el que Corona, a lo largo de sus 100 años, ha sabido entender muy bien (a los consumidores). En la década de 1980 lanzamos Corona Light; el año pasado, lanzamos Corona Golden Light; y ahora estamos impulsando mucho Corona Cero”, explicó Yune Aranguren, directora de Core Brands en Grupo Modelo.

Resaltó que las nuevas tendencias de consumo están abriendo oportunidades, como el segmento sin alcohol que se está desarrollando tanto en el mundo como en México.

Tras el evento de celebración por los 100 años de la marca, explicó que han puesto el foco en este nuevo segmento de negocio para atender la demanda de los jóvenes, las mujeres y algunos consumidores que buscan ese antojo de cerveza, pero sin alcohol.

En los últimos cinco años, las bebidas de malta sin alcohol han crecido un 30% anual, según datos de Nielsen, superando 15 veces el ritmo de crecimiento de la categoría de cerveza con contenido alcohólico.

Hoy, la marca está creando arraigo en esta categoría libre de alcohol, al ser patrocinador de eventos deportivos como los Juegos Olímpicos y se prepara para el próximo Mundial de Fútbol. Además, apoya a la selección nacional de fútbol, a la FIFA y al Comité Olímpico Mexicano.

“Desde nuestro primer comunicado de prensa hablábamos ya de la calidad de nuestros productos y teníamos el sueño de conquistar el mundo. Ese es el espíritu con el que Grupo Modelo y Corona, a lo largo de sus 100 años han vivido la historia del país y también como en los momentos donde hemos tenido retos siempre hemos dado ese extra que nos permite salir adelante”, subrayó.

Corona es hoy la marca de cerveza más valiosa del mundo, según el informe BrandZ 2025 Most Valuable Global Brands de Kantar. Además, encabezó el ranking de marcas mexicanas con un valor de 18,700 millones de dólares.

La directora de Core Brands en Grupo Modelo puntualizó que, a lo largo de un siglo, la marca ha superado múltiples retos, como las crisis económicas del país en la década de 1980, ya que encontró oportunidades para expandirse y comenzar a exportar. Actualmente, hacen envíos a más de 180 países.

Mientras que en México, las cervezas Corona están presentes en miles de puntos de venta, desde el tradicional, autoservicio, hasta tiendas conveniencia y puntos propios como Modelorama.

Las inversiones en tecnología y digitalización les permiten crear promociones, mejorar la experiencia del consumidor, impulsar las ventas y anticipar hábitos de compra, entre otros alcances.

Impulsando el extra

Yune Aranguren explicó que el secreto para llegar al centenario está en el significado de “dar el extra”, una idea arraigada en la marca e impresa en sus botellas, la cual buscan destacar con la campaña de aniversario “Corona, 100 años impulsando el extra de México”.

“Extra es una gran palabra que viene en nuestro producto desde hace tantos años, pero cuando pones atención en lo que significa ‘dar el extra’, y si lo sigues dando todos los días, como lo ha hecho Corona, puedes terminar conquistando todo el mundo”, resaltó la directiva.

Yune Aranguren recordó que la historia de Corona comenzó en una panadería de la Ciudad de México, en octubre de 1925, donde un grupo de panaderos aprovechó la levadura y el proceso de fermentación para crear la que se convertiría en la cerveza “más icónica” de México.

Para celebrar su centenario, Corona lanzó la llamada “promo del siglo”, una campaña a nivel nacional con la pondrá a la venta 300 millones de tapas con códigos alfanuméricos y QR.

Al escanearlos, los consumidores pueden interactuar vía WhatsApp y participar para ganar premios como viajes, accesos a festivales y eventos deportivos, incluyendo el Mundial 2026 de la FIFA y el festival Corona Capital, que se llevará a cabo en Guadalajara (6 de noviembre de 2025), Mérida (8 de noviembre) y Monterrey (12 de noviembre).