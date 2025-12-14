Toluca bicampeón tras perfecto estado de gracia

Toluca refrendó su posición como rey del futbol mexicano tras conectar un perfecto estado de gracia contra Tigres en la final de la Liga MX. Fue una historia que, hasta el último segundo, parecía estar prescrita en rojo.

El equipo que se hizo popular con José Saturnino Cardozo y Enrique Meza a finales de los 90 y principios de los 2000 escribió una nueva proeza en su historia: su primer bicampeonato en torneos cortos, ganando el Apertura 2025 por 9-8 en penales contra Tigres, luego de empatar 2-2 en el marcador global.

Los ídolos que reescriben la historia de Toluca a partir de ahora son Alexis Vega, Antonio Mohamed, Marcel Ruiz, Paulinho, Federico Pereira, Franco Romero y varios más, quienes además del bicampeonato, este mismo 2025 conquistaron el Campeón de Campeones de la Liga MX y la Campeones Cup contra el Galaxy de Estados Unidos.

El cuarto título del año cayó de manera agónica. Los Diablos estaban obligados a ganar por cualquier marcador en la vuelta de la final, disputada en un estadio Nemesio Diez a reventar este domingo 14 de diciembre, luego de perder por 0-1 en la ida en ‘El Volcán’.

Los aficionados hicieron su trabajo al abarrotar el llamado infierno de la Liga MX con una gigantesca marea roja desde varias horas antes. Pero el equipo estaba decepcionando en la cancha tras recibir una anotación de Tigres apenas al minuto 14, luego de un tiro libre ejecutado por André-Pierre Gignac que desvió Fernando Gorriarán.

La hazaña se volvía más complicada, ya que Tigres lideraba el global por 2-0. Fue entonces cuando Toluca respondió con un incesante ataque y, antes de irse al medio tiempo en ‘La Bombonera’, firmó el 2-1 tras un potente disparo desde fuera del área de Helinho.

La presión continuó en el inicio del segundo tiempo y fue el turno de emerger para el tricampeón de goleo, Paulinho, quien empujó un centro del propio Helinho al 52’ y puso el global 2-2.

Restaban casi 40 minutos y la presión de los Diablos seguía. Sin embargo, las piezas clave se fueron desmoronando: el entrenador Antonio Mohamed decidió relevar a Helinho y luego Paulinho salió lesionado en el cierre del tiempo regular.

‘La Bombonera’ empezaba a quedarse en silencio ante la salida de sus figuras, hasta que al minuto 80 ingresó el hijo pródigo: Alexis Vega, que acumulaba 49 días desde su último partido,. Sufrió una lesión muscular contra Pachuca en la Jornada 15.

Eso reanimó las gradas, a pesar de que la contienda se fue a tiempos extras y allí Marcel Ruiz se agregó a las bajas. El mediocampista abandonó el campo completamente exhausto.

Toluca jugó los tiempos extras con una delantera completamente improvisada, entre un Alexis Vega mermado, Juan Pablo Domínguez como revulsivo y el juvenil Oswaldo Virgen tratando de aportar al menos algo de presión a la experimentada defensa de Tigres.

Los de Nuevo León, por su parte, se dedicaron a estirar el partido lo más posible para llegar a los penales, confiando en la expertise de su portero, Nahuel Guzmán, desde los 11 pasos.

Sin embargo, fue Toluca quien se impuso tras una extenuante serie que llegó a muerte súbita y a un total de 24 disparos.

La odisea de Alexis Vega

Esta fue la primera final de Liga MX que llegó a penales después de cuatro años. El último antecedente había sido el triunfo de Atlas sobre León en el Apertura 2021.

Sin embargo, el marcador de aquella ocasión fue casi por la mitad: 4-3 contra el 9-8 que se registró en este Apertura 2025 en el Nemesio Diez.

La serie comenzó con la falla de Nicolás Ibáñez por parte de Tigres, pero se emparejó tras el tercer disparo de Toluca, errado por Federico Pereira.

Después hubo seis anotaciones y dos errores por cada equipo. Después de momentos de alta tensión y luego de que cobraron los 11 tiradores por bando, vino el momento que todos esperaban: la consagración de Alexis Vega.

Antes de Vega, Ángel Correa falló para Tigres. Fue un error sorpresivo, tomando en cuenta su notable experiencia como seleccionado de Argentina y más de una década radicando en el Atlético de Madrid en la máxima exigencia europea.

La falla de Correa dejaba servida la mesa para que Toluca anotara y se quedara con el título. Ya había tenido dos ocasiones similares. Erró Joaquim Pereira, pero Juan Pablo Domínguez también; luego erró Nahuel Guzmán y Luis García también. Nadie se animaba a ganar.

Entonces apareció Vega, el que hace seis meses también le dio un título a Toluca desde los 11 pasos en la final del Clausura 2025 contra América. También ocurrió en ‘La Bombonera’.

Alexis, mostrando claramente que no ha recuperado el físico del todo, tomó la pelota con liderazgo y confianza para dar la estocada final a Tigres contra un Nahuel Guzmán que bailaba para tratar de intimidarlo.

El capitán de Toluca resurgió y fue el encargado de mandar el balón a la red de manera definitiva. Con esto, los Diablos consiguieron su título 12 en Liga MX y ya están en el segundo peldaño del palmarés, empatados con Chivas y sólo detrás de los 16 de América.

Datos tras en bicampeonato de Toluca

*Toluca ganó su título 12 en Liga MX y empató a Chivas como el segundo máximo ganador sólo detrás de América (16).

*Es el segundo bicampeonato en la historia de Toluca y primero en torneos cortos. El único había sido en las temporadas largas de 1966-67 y 1967-68, aunque en esas ocasiones no hubo finales.

*El entrenador de Toluca, Antonio Mohamed, empató a Víctor Manuel Vucetich y Manuel Lapuente con cinco títulos de Liga MX, quedando sólo detrás de Raúl Cárdenas con seis y de Ricardo Ferretti e Ignacio Trelles con siete como los máximos campeones.

*Toluca se convertió en el máximo ganador en solitario en la historia de los torneos cortos con nueve campeonatos, superando a América con ocho.

*La última vez que Toluca había remontado una final de Liga MX fue en el Apertura 2002 contra Morelia.

*Tigres se queda con ocho títulos, igual que León, y detrás de Cruz Azul (9), Toluca (12), Chivas (12) y América (16) en el palmarés de Liga MX.