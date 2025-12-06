Mundial 2026: activan medidas en México para blindar a la niñez en zonas turísticas y hoteles

A menos de 200 días de que ruede el balón del Mundial 2026, México y ONGs alistan acciones para la protección a niñas, niños y adolescentes frente a la trata y la explotación sexual en hoteles, zonas turísticas y entornos digitales.

UNICEF, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) anunciaron esta semana una alianza nacional para fortalecer la prevención, detección y atención de casos en hoteles y comunidades de todo el país, con énfasis en las ciudades sede del torneo.

Un Mundial bajo la lupa de los derechos humanos

La experiencia internacional ha mostrado que grandes eventos deportivos suelen venir acompañados de un aumento en los reportes de violencia familiar, explotación sexual infantil y violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Estudios recogidos por UNICEF y organizaciones especializadas han documentado que el anonimato, el turismo masivo y el auge de economías ilegales crean un ambiente propicio para que operen redes de trata y abuso.

En paralelo, una coalición global de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ACLU y grupos de aficionados han exigido a la FIFA que acompañe su discurso sobre derechos humanos con medidas concretas que protejan a trabajadores, periodistas, comunidades locales y, de manera explícita, a la infancia durante el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

Entre sus señalamientos está la ausencia de una política integral de protección infantil para este torneo y la necesidad de garantizar que el evento no se traduzca en detenciones arbitrarias, abusos contra personas migrantes o violencias invisibilizadas.

Alianza con hoteles: de la recepción a la línea de denuncia

La alianza entre UNICEF, ANCH y el Consejo Ciudadano busca convertir a los hoteles en parte de la primera línea de defensa contra la explotación sexual infantil. El acuerdo contempla campañas nacionales de información, difusión visible de líneas de ayuda y, sobre todo, la capacitación masiva del personal hotelero para identificar señales de riesgo y activar rutas de atención.

La ANCH, que agrupa a las principales cadenas del país, se comprometió a distribuir materiales preventivos, colocar información de líneas de denuncia en áreas visibles e incorporar protocolos internos para que recepcionistas, camaristas, seguridad y gerencias sepan qué hacer ante indicios de trata, abuso o corrupción de menores.

El objetivo es que cualquier niña o niño que ingrese a un hotel encuentre un entorno vigilante y no un espacio donde su agresor pueda ocultarse.

El Consejo Ciudadano, por su parte, pondrá a disposición su Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas: 800 55 33 000, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Cada año, más de 9,000 niñas, niños y adolescentes se comunican para pedir ayuda, orientación o acompañamiento ante distintas formas de violencia, por lo que esta infraestructura se vuelve clave para el Mundial.

Por su parte, la UNICEF aportará evidencia, herramientas de capacitación y enfoque de derechos de la niñez para que las medidas no se queden en campañas de imagen, sino en cambios operativos y sostenidos en el tiempo.

La apuesta, según la propia agencia, es dejar capacidad instalada más allá de 2026 y construir una “cultura hotelera de prevención y protección” que trascienda el evento deportivo.

Tarjeta Azul y nuevas reglas para el acceso a hoteles

En la Ciudad de México, sede del partido inaugural y uno de los puntos neurálgicos del Mundial, el gobierno capitalino trabaja un mecanismo de alerta silenciosa, la Tarjeta Azul.

La Tarjeta Azul será una herramienta física y discreta disponible en habitaciones de hotel, aviones y otros medios de transporte.

La idea es que cualquier persona, en especial niñas, niños o adolescentes en riesgo, pueda usarla para pedir ayuda sin exponerse directamente a su agresor.

Al activarse, detonará protocolos inmediatos de atención por parte del personal capacitado, autoridades y líneas de asistencia.

El diseño se realiza en coordinación con dependencias capitalinas, UNICEF y ONU Mujeres, y entraría en funcionamiento semanas antes del arranque del torneo.

El Mundial 2026 promete estadios llenos y récords de audiencia, pero también será una prueba de fuego para saber si las medidas adoptadas alcanzan para evitar que la mayor celebración del futbol se convierta en una pesadilla para niñas, niños y adolescentes.