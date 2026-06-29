México vs Ecuador:  CDMX desplegará más de 15,000 policías; habrá Ley Seca y cierres viales

El Gobierno de la Ciudad de México implementará otra vez Ley Seca y un operativo especial con más de 15,000 elementos para resguardar el partido entre México y Ecuador que se realizará este martes 30 de junio, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina abarcará el Estadio Ciudad de México, el FIFA Fan Fest del Zócalo, Paseo de la Reforma y los festivales organizados en las 16 alcaldías. Además, las autoridades confirmaron la aplicación de Ley Seca en zonas de alta concentración de aficionados.

La SSC informó que desplegará policías para garantizar la seguridad de jugadores, cuerpo arbitral, aficionados, turistas y ciudadanía durante el encuentro, programado para este martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

El operativo se realizará en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta del Gobierno de México, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El dispositivo contempla vigilancia preventiva, control de accesos, monitoreo de zonas de concentración, operativos de movilidad y atención de emergencias antes, durante y después del encuentro.

Operativo "Última Milla" y cortes a la circulación

En el Estadio Ciudad de México y sus inmediaciones serán desplegados 7,500 elementos, quienes resguardarán tanto el interior como el perímetro del inmueble.

Como parte del operativo "Última Milla", la Policía de Tránsito implementará cortes y desvíos vehiculares en los accesos al estadio. El ingreso a esta zona estará restringido exclusivamente para personas con boleto, vehículos acreditados y vecinos que cuenten con el código QR autorizado por la alcaldía Coyoacán.

Además, participarán elementos de la Policía Turística, Metropolitana, Montada, Policía Auxiliar, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, quienes brindarán apoyo a los asistentes desde los puntos de acceso hasta el interior del recinto, incluyendo asistencia para personas con movilidad reducida.

Zócalo y Paseo de la Reforma tendrán vigilancia reforzada

El FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino contará con 3,300 policías, quienes establecerán filtros de seguridad y realizarán revisiones aleatorias de mochilas, bolsas y objetos voluminosos para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y artículos que representen un riesgo para los asistentes.

En tanto, Paseo de la Reforma contará con 4,200 elementos, encargados de resguardar las zonas donde se instalarán pantallas gigantes y se desarrollarán las actividades culturales relacionadas con el Mundial.

La SSC también informó que 291 oficiales realizarán recorridos preventivos en los festivales futbolísticos organizados en las 16 alcaldías de la capital.

CDMX aplicará Ley Seca durante el México vs Ecuador

Como parte de las medidas de seguridad, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó la aplicación de Ley Seca desde las 15:00 horas del martes 30 de junio hasta las 07:00 horas del miércoles 1 de julio.

La restricción estará vigente en el Centro Histórico, el Perímetro A, así como en las colonias Centro, Juárez, Tabacalera, San Rafael y Cuauhtémoc, donde se prevé la mayor concentración de aficionados.

La prohibición aplicará para la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, supermercados, abarrotes y comercios similares. No obstante, los restaurantes y hoteles podrán ofrecer bebidas alcohólicas únicamente para consumo en el establecimiento y acompañadas de alimentos, conforme a la normatividad vigente.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la SSC y del Centro de Orientación Vial (OVIAL), así como utilizar el 911 o la aplicación Mi Policía para reportar cualquier emergencia durante la jornada deportiva.